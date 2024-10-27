Паназийская лапша с курицей и овощами: необычный ужин, который готовится за 20 минут
Паназийские блюда пришли к нам недавно, но уже успели крепко укрепиться на кухнях многих хозяек. Основные блюда этой кухни отличаются большим количеством используемых ингредиентов и простотой их приготовления.
Фудблогер Валентина Кущ в своем Instagram показала, как готовит паназийские блюда. Она продемонстрировала пример ужина, который готовится через 20 минут и точно понравится всем.
Ингредиенты
- Лапша удон или яичная – 200 гр
- Филе куриного бедра – 2-3 шт
- Морковь маленькая – 1 шт
- Перец болгарский – ½ шт
- Кабачок или цуккини – ½ шт
- Кукуруза – 1 кочан
- Перец чили
- Чеснок – 3 зуб
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
- Лук зеленый – 3 пера
- Соевый соус – 70 мл
- Соус сладкий чили – 2 ст.л.
- Соус терияки – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Все овощи нарезаем соломкой перед началом приготовления.
2. Курицу нарезаем продолговатыми кусками и посыпаем крахмалом.
3. Сковороду разогреваем с маслом и обжариваем курицу с каждой стороны по 3 минуты. Снимаем с сковороды.
4. Отвариваем лапшу как указано на упаковке. Сливаем воду, но оставим отдельно пол чашки. Лапшу заливаем холодной водой.
5. Для соуса смешаем: соевый, терияк, чеснок измельченный и сладкий чили.
6. Снова нагреваем сковороду и отправляем на нее морковь. Обжариваем 2-3 минуты на сильном огне.
7. Следом добавляем цуккини, жарим 2 минуты, затем перец болгарский и немного чили, 2 минуты, следом кукурузу и соус.
8. Тушим 1 минуту и добавляем лапшу и подливаем водичку из под варки. Далее лук с курицей и готовим еще 2 минуты.
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