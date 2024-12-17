Панфорте: как приготовить традиционный рождественский пирог с орехами и специями.

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Панфорте: как приготовить традиционный рождественский пирог с орехами и специями.

Панфорте – это традиционный итальянский пирог, который принято готовить к Рождеству. Десерт имеет форму лепешки и содержит большое количество орешков, сухофруктов и пряностей.

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Как приготовить панфорте дома, в Instagram рассказала фудблогер Валентина Кущ. Следуя ее рецепту, пирог получится не хуже, чем на своей родине.

Панфорте: как приготовить традиционный рождественский пирог с орехами и специями.

Ингредиенты на форму d20 см

  • Смесь миндаля и фундука жареная – 200 гр
  • Сухофрукты – 300 гр
  • Мука – 100 гр
  • Какао – 20 гр
  • Мед – 150 гр
  • Сахар – 150 гр
  • Корица – 1 ч.л.
  • Кардамон – щепотка
  • Черный перец – щепотка
  • Масло сливочное – для смазки
  • Сахарная пудра – для присыпки

Способ приготовления

1.Сухофрукты замачиваем в кипятке и режем небольшими кусками. Орехи можно не резать, а можно пополам.

2. Смешаем все сухие ингредиенты, кроме сахара.

Панфорте: как приготовить традиционный рождественский пирог с орехами и специями.

3. Сахар смешиваем с медом и на плите доводим до однородности.

4. Добавляем сироп в сухие ингредиенты и быстро перемешиваем.

Панфорте: как приготовить традиционный рождественский пирог с орехами и специями.

5. В форму для выпечки выкладываем пергамент и смазываем его сливочным маслом.

6. Выкладываем тесто на пергамент, помогая влажными руками.

7. Запекаем при 150 приблизительно 30-40 минут.

8. Даем остыть в форме.

Панфорте: как приготовить традиционный рождественский пирог с орехами и специями.

9. Через 30 минут достаем, осыпаем пудрой и нарезаем на тонкие куски.

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