Панфорте – это традиционный итальянский пирог, который принято готовить к Рождеству. Десерт имеет форму лепешки и содержит большое количество орешков, сухофруктов и пряностей.

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Как приготовить панфорте дома, в Instagram рассказала фудблогер Валентина Кущ. Следуя ее рецепту, пирог получится не хуже, чем на своей родине.

Ингредиенты на форму d20 см

Смесь миндаля и фундука жареная – 200 гр

Сухофрукты – 300 гр

Мука – 100 гр

Какао – 20 гр

Мед – 150 гр

Сахар – 150 гр

Корица – 1 ч.л.

Кардамон – щепотка

Черный перец – щепотка

Масло сливочное – для смазки

Сахарная пудра – для присыпки

Способ приготовления

1.Сухофрукты замачиваем в кипятке и режем небольшими кусками. Орехи можно не резать, а можно пополам.

2. Смешаем все сухие ингредиенты, кроме сахара.

3. Сахар смешиваем с медом и на плите доводим до однородности.

4. Добавляем сироп в сухие ингредиенты и быстро перемешиваем.

5. В форму для выпечки выкладываем пергамент и смазываем его сливочным маслом.

6. Выкладываем тесто на пергамент, помогая влажными руками.

7. Запекаем при 150 приблизительно 30-40 минут.

8. Даем остыть в форме.

9. Через 30 минут достаем, осыпаем пудрой и нарезаем на тонкие куски.

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