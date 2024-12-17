Панфорте: как приготовить традиционный рождественский пирог с орехами и специями.
Панфорте – это традиционный итальянский пирог, который принято готовить к Рождеству. Десерт имеет форму лепешки и содержит большое количество орешков, сухофруктов и пряностей.
Как приготовить панфорте дома, в Instagram рассказала фудблогер Валентина Кущ. Следуя ее рецепту, пирог получится не хуже, чем на своей родине.
Ингредиенты на форму d20 см
- Смесь миндаля и фундука жареная – 200 гр
- Сухофрукты – 300 гр
- Мука – 100 гр
- Какао – 20 гр
- Мед – 150 гр
- Сахар – 150 гр
- Корица – 1 ч.л.
- Кардамон – щепотка
- Черный перец – щепотка
- Масло сливочное – для смазки
- Сахарная пудра – для присыпки
Способ приготовления
1.Сухофрукты замачиваем в кипятке и режем небольшими кусками. Орехи можно не резать, а можно пополам.
2. Смешаем все сухие ингредиенты, кроме сахара.
3. Сахар смешиваем с медом и на плите доводим до однородности.
4. Добавляем сироп в сухие ингредиенты и быстро перемешиваем.
5. В форму для выпечки выкладываем пергамент и смазываем его сливочным маслом.
6. Выкладываем тесто на пергамент, помогая влажными руками.
7. Запекаем при 150 приблизительно 30-40 минут.
8. Даем остыть в форме.
9. Через 30 минут достаем, осыпаем пудрой и нарезаем на тонкие куски.
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