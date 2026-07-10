Панкейки, которые получатся с первого раза: делимся самым простым рецептом
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Панкейки – изделия, которые далеко не всегда получаются удачными. Тесто часто горит, прилипает к сковороде. но если воспользоваться следующей технологией, результат получится идеальным с первого раза.
Идея приготовления идеальных панкейков, которые выйдут с первого раза, опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 200 мл.
- яйца – 2 шт.
- мука – 250 г
- сахар – 100 г
- щепотка соли
- ванильный сахар по желанию
- масло – 50 мл.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. К молоку добавить яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, перемешать.
2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем.
3. Перемешать смесь до объединения всех ингредиентов и добавить масло.
4. Вылить примерно половину половника теста на один панкейк.
5. Поджарить панкейки на сухой сковороде до состояния, пока появится много пузырьков.
6. Перевернуть на другую сторону и поджарить еще 2-3 минуты.
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