Панкейки, которые получатся с первого раза: делимся самым простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
624
Панкейки, которые получатся с первого раза: делимся самым простым рецептом
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Панкейки – изделия, которые далеко не всегда получаются удачными. Тесто часто горит, прилипает к сковороде. но если воспользоваться следующей технологией, результат получится идеальным с первого раза.

Идея приготовления идеальных панкейков, которые выйдут с первого раза, опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Панкейки, которые получатся с первого раза: делимся самым простым рецептом

Ингредиенты:

  • молоко – 200 мл.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 250 г
  • сахар – 100 г
  • щепотка соли
  • ванильный сахар по желанию
  • масло – 50 мл.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Панкейки, которые получатся с первого раза: делимся самым простым рецептом

1. К молоку добавить яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, перемешать.

2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем.

Панкейки, которые получатся с первого раза: делимся самым простым рецептом

3. Перемешать смесь до объединения всех ингредиентов и добавить масло.

Панкейки, которые получатся с первого раза: делимся самым простым рецептом

4. Вылить примерно половину половника теста на один панкейк.

Панкейки, которые получатся с первого раза: делимся самым простым рецептом

5. Поджарить панкейки на сухой сковороде до состояния, пока появится много пузырьков.

Панкейки, которые получатся с первого раза: делимся самым простым рецептом

6. Перевернуть на другую сторону и поджарить еще 2-3 минуты.

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