Панкейки – изделия, которые далеко не всегда получаются удачными. Тесто часто горит, прилипает к сковороде. но если воспользоваться следующей технологией, результат получится идеальным с первого раза.

Идея приготовления идеальных панкейков, которые выйдут с первого раза, опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 200 мл.

яйца – 2 шт.

мука – 250 г

сахар – 100 г

щепотка соли

ванильный сахар по желанию

масло – 50 мл.

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К молоку добавить яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, перемешать.

2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем.

3. Перемешать смесь до объединения всех ингредиентов и добавить масло.

4. Вылить примерно половину половника теста на один панкейк.

5. Поджарить панкейки на сухой сковороде до состояния, пока появится много пузырьков.

6. Перевернуть на другую сторону и поджарить еще 2-3 минуты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: