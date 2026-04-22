Деруны – очень вкусное и сытное блюдо из картофеля, которое можно готовить даже с разными начинками. Очень вкусно будет – с мясным фаршем, грибами, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного панского деруна, с грибами и сыром.

Ингредиенты:

Для дерунов:

картофель 4 шт.

яйца 2 шт.

мука 2 ст.л.

сметана 1 ст.л.

специи

Для начинки:

лук 1 шт.

шампиньоны 400 г.

грудинка 400 г.

сметана 100 г.

специи

твердый сыр 200 г.

Способ приготовления:

1. Начинка: поджариваем до золотистости нарезанный кубиком лук, затем добавляем нарезанные грибочки, нарезанную грудинку, специи и в конце сметану или сливки и специи и тушим все до готовности.

2. Тесто для дерунов: натираем картофель и лук.отжимаем от сока, добавляем яйца, специи, сметану и муку, обжариваем с двух сторон коже дерун.

3. И поочередно в форму выкладываем: дерун, начинка, твердый сыр, и так до конца. Отправляем в духовку при 180 градусах на 5 минут.

Подаем к столу с зеленью и сметаной!

