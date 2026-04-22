Панский дерун с вкусной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда
Деруны – очень вкусное и сытное блюдо из картофеля, которое можно готовить даже с разными начинками. Очень вкусно будет – с мясным фаршем, грибами, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного панского деруна, с грибами и сыром.
Ингредиенты:
Для дерунов:
- картофель 4 шт.
- яйца 2 шт.
- мука 2 ст.л.
- сметана 1 ст.л.
- специи
Для начинки:
- лук 1 шт.
- шампиньоны 400 г.
- грудинка 400 г.
- сметана 100 г.
- специи
- твердый сыр 200 г.
Способ приготовления:
1. Начинка: поджариваем до золотистости нарезанный кубиком лук, затем добавляем нарезанные грибочки, нарезанную грудинку, специи и в конце сметану или сливки и специи и тушим все до готовности.
2. Тесто для дерунов: натираем картофель и лук.отжимаем от сока, добавляем яйца, специи, сметану и муку, обжариваем с двух сторон коже дерун.
3. И поочередно в форму выкладываем: дерун, начинка, твердый сыр, и так до конца. Отправляем в духовку при 180 градусах на 5 минут.
Подаем к столу с зеленью и сметаной!
