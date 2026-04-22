Панский дерун с вкусной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Деруны – очень вкусное и сытное блюдо из картофеля, которое можно готовить даже с разными начинками. Очень вкусно будет – с мясным фаршем, грибами, сыром. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного панского деруна, с грибами и сыром. 

Ингредиенты: 

Для дерунов:

  • картофель 4 шт.
  • яйца 2 шт.
  • мука 2 ст.л.
  • сметана 1 ст.л.
  • специи

Для начинки: 

  • лук 1 шт.
  • шампиньоны 400 г.
  • грудинка 400 г.
  • сметана 100 г.
  • специи
  • твердый сыр 200 г.

Способ приготовления: 

1. Начинка: поджариваем до золотистости нарезанный кубиком лук, затем добавляем нарезанные грибочки, нарезанную грудинку, специи и в конце сметану или сливки и специи и тушим все до готовности.

2. Тесто для дерунов: натираем картофель и лук.отжимаем от сока, добавляем яйца, специи, сметану и муку, обжариваем с двух сторон коже дерун.

3. И поочередно в форму выкладываем: дерун, начинка, твердый сыр, и так до конца. Отправляем в духовку при 180 градусах на 5 минут.

Подаем к столу с зеленью и сметаной!

