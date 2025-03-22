Паска, как пух: в чем секрет удачного теста
Главный признак удачной паскии – это пышное и пористое тесто. Такого эффекта можно добиться в том случае, если вы правильно сделаете дрожжевую опару. Для этого вам понадобится несколько простых рекомендаций.
Идея приготовления идеальной паски, как пух, опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. На 300 мл молока потребуется 8 яиц.
Ингредиенты:
- молоко – 300 мл.
- дрожжи – 45 г
- сахар опара – 3 ст.л. + 200 гр.
- ванильный сахар – 10 г
- соль – щепотка.
- желтки – 8 шт.
- сливочное масло – 150 г
- мука – 750 г
- изюм – по желанию.
Способ приготовления:
1. Для опары к теплому молоку добавить дрожжи, 3 ст.л. сахара.
2. Все перемешать, из общей массы добавить 3 ст.л муки, перемешать.
3. Накрыть пленкой и полотенцем.
4. Оставить в теплом месте на 20 минут.
5. К желткам добавить 200 г сахара, ванильный сахар и соль, хорошо перетереть.
6. Соединить с опарой, перемешать и всыпать муку.
7. Замешать тесто, в процессе вымешивания добавляем сливочное масло комнатной температуры. Тесто немного будет прилипать к рукам, но это нормально.
8. Емкость (выбирайте по больше) и руки смазать растительным маслом, переложить тесто, накрыть и оставляем в теплом месте на 1,5-2 часа (тесто должно хорошо увеличиться). Именно после того, как тесто подошло, можно добавить изюм.
9. Рабочую поверхность смазать маслом, выложить тесто, отщипнуть частицу и сформировать шарик, окучивая тесто под низ.
10. Заполнить формы тестом на 1/3.
11. Оставить в теплом месте подходить еще на 45 минут.
12. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 45-50 минут.
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