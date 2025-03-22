Главный признак удачной паскии – это пышное и пористое тесто. Такого эффекта можно добиться в том случае, если вы правильно сделаете дрожжевую опару. Для этого вам понадобится несколько простых рекомендаций.

Видео дня

Идея приготовления идеальной паски, как пух, опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. На 300 мл молока потребуется 8 яиц.

Ингредиенты:

молоко – 300 мл.

дрожжи – 45 г

сахар опара – 3 ст.л. + 200 гр.

ванильный сахар – 10 г

соль – щепотка.

желтки – 8 шт.

сливочное масло – 150 г

мука – 750 г

изюм – по желанию.

Способ приготовления:

1. Для опары к теплому молоку добавить дрожжи, 3 ст.л. сахара.

2. Все перемешать, из общей массы добавить 3 ст.л муки, перемешать.

3. Накрыть пленкой и полотенцем.

4. Оставить в теплом месте на 20 минут.

5. К желткам добавить 200 г сахара, ванильный сахар и соль, хорошо перетереть.

6. Соединить с опарой, перемешать и всыпать муку.

7. Замешать тесто, в процессе вымешивания добавляем сливочное масло комнатной температуры. Тесто немного будет прилипать к рукам, но это нормально.

8. Емкость (выбирайте по больше) и руки смазать растительным маслом, переложить тесто, накрыть и оставляем в теплом месте на 1,5-2 часа (тесто должно хорошо увеличиться). Именно после того, как тесто подошло, можно добавить изюм.

9. Рабочую поверхность смазать маслом, выложить тесто, отщипнуть частицу и сформировать шарик, окучивая тесто под низ.

10. Заполнить формы тестом на 1/3.

11. Оставить в теплом месте подходить еще на 45 минут.

12. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 45-50 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: