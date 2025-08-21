Паста по-итальянски: рецепт ресторанного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
Паста по-итальянски: рецепт ресторанного блюда за 10 минут

Паста – самое простое блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить ее можно с разными соусами, а также морепродуктами, мясным фаршем, овощами, сыром любым.

Паста с крем-сыром и овощами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты со шпинатом, черри и крем-сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • шпинат
  • томаты черри
  • бекон
  • крем-сыр
  • прованские травы, черный перец
  • оливковое масло
  • паста

Способ приготовления:

1. В форму для запекания отправляем шпинат, томаты, бекон, крем-сыр, добавляем специи и немного масла. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Овощи и зелень для блюда

2. Тем временем отвариваем пасту на 2 минуты меньше чем указано на упаковке.

Сколько запекать овощи

3. Достаем форму из духовки и соединяем все ингредиенты, томаты разминаем вилкой.

Приготовление блюда

Всыпьте готовую пасту, перемешиваем и подаем тертый пармезан!

Готовая паста

