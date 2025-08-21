Паста – самое простое блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить ее можно с разными соусами, а также морепродуктами, мясным фаршем, овощами, сыром любым.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты со шпинатом, черри и крем-сыром.

Ингредиенты:

шпинат

томаты черри

бекон

крем-сыр

прованские травы, черный перец

оливковое масло

паста

Способ приготовления:

1. В форму для запекания отправляем шпинат, томаты, бекон, крем-сыр, добавляем специи и немного масла. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

2. Тем временем отвариваем пасту на 2 минуты меньше чем указано на упаковке.

3. Достаем форму из духовки и соединяем все ингредиенты, томаты разминаем вилкой.

Всыпьте готовую пасту, перемешиваем и подаем тертый пармезан!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: