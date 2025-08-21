Все рецепты
Паста по-итальянски: рецепт ресторанного блюда за 10 минут
Паста – самое простое блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить ее можно с разными соусами, а также морепродуктами, мясным фаршем, овощами, сыром любым.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты со шпинатом, черри и крем-сыром.
Ингредиенты:
- шпинат
- томаты черри
- бекон
- крем-сыр
- прованские травы, черный перец
- оливковое масло
- паста
Способ приготовления:
1. В форму для запекания отправляем шпинат, томаты, бекон, крем-сыр, добавляем специи и немного масла. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
2. Тем временем отвариваем пасту на 2 минуты меньше чем указано на упаковке.
3. Достаем форму из духовки и соединяем все ингредиенты, томаты разминаем вилкой.
Всыпьте готовую пасту, перемешиваем и подаем тертый пармезан!
