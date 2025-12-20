Десерт "Павлова" давно вышел за пределы ресторанного меню и все чаще появляется на домашних праздничных столах. Его выбирают за контраст текстур: хрустящая меренга снаружи, нежная серединка, легкий крем и яркое ягодное кюли. Такой десерт выглядит эффектно, но при этом не требует сложных техник и доступен для приготовления дома.

Идея приготовления праздничного десерта "Павлова" опубликована на странице фудблогера viktoria korpach в Instagram.

Ингредиенты для меренги:

яичные белки – 200 г

сахарная пудра – 300 г

крахмал – 2 ст.л.

лимонный сок – несколько капель

Ингредиенты для малинового кюли:

малина – 300 г

сахар – 80 г

кукурузный крахмал – 10 г

Ингредиенты для крема:

сливочный сыр – 400 г

сливки 33% – 100 г

сахарная пудра – 70 г

Способ приготовления:

1. Охлажденные яичные белки взбейте миксером до образования легкой пены.

2. Постепенно, небольшими порциями, добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать 10-15 минут, пока масса не станет плотной, блестящей и не будет держать форму.

3. Введите крахмал и лимонный сок, осторожно перемешайте лопаткой.

4. На противень, застеленный пергаментом, сформируйте меренговые основы в виде корзинок с небольшим углублением по центру.

5. Выпекайте при температуре 150 °C в течение 25–28 минут. После выпекания оставьте безе в духовке до полного остывания.

6. Для кюли малину соедините с сахаром, прогрейте на слабом огне до выделения сока. Добавьте крахмал, быстро перемешайте и уварите массу до загустения. Снимите с огня и полностью охладите.

7. Сливочный сыр, сливки и сахарную пудру взбейте до однородного, нежного крема с плотной текстурой.

8. Перед подачей наполните охлажденные меренги малиновым кюли, сверху отсадите крем и по желанию украсьте ягодами. Десерт стоит собирать непосредственно перед подачей, чтобы меренга оставалась хрустящей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: