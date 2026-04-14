Печень по-берлински с яблоками: можно очень вкусно приготовить на ужин к картофелю

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
909
Печень по-берлински – очень вкусное и изысканное блюдо, которое готовится на сковородке. Благодаря яблокам мясо получается нежным, с приятным сладковатым вкусом. Можно очень вкусно подавать к картофелю на ужин.

Идея приготовления сочной печени по-берлински на ужин опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.

Ингредиенты:

  • яблоки (зеленые твердые) – 3 шт.
  • лук – 2 шт.
  • мука – 60-70 г
  • мускатный орех – ¼ ч.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • куриная печень – 500 г
  • коньяк – 2 ст.л.
  • масло – 30 мл.

Способ приготовления:

1. Нарезать яблоки кольцами, удалить серединки, и обжарить на разогретой с 10 мл масла сковороде с обеих сторон.

2. Переложить на тарелку.

3. Далее на 10 мл масла обжарить на небольшом огне кольца лука.

4. Переложить на тарелку.

5. В миску с мукой добавить мускатный орех, специи, перемешать.

6. Зачищенную от пленок печень обвалять в муке и обжарить на сковородке на 10 мл. масла до румяной корочки.

7. Важно не пережарить. Печень должна оставаться розовой в середине.

8. Добавить коньяк к печени и готовить еще 2 минуты.

9. Далее все составляющие выложить чередуя в сковородку, добавить по вкусу и желанию еще специи и несколько ложек воды.

10. Прогреть все вместе на небольшом огне под крышкой несколько минут.

