Печень по-берлински с яблоками: можно очень вкусно приготовить на ужин к картофелю
Печень по-берлински – очень вкусное и изысканное блюдо, которое готовится на сковородке. Благодаря яблокам мясо получается нежным, с приятным сладковатым вкусом. Можно очень вкусно подавать к картофелю на ужин.
Идея приготовления сочной печени по-берлински на ужин опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки (зеленые твердые) – 3 шт.
- лук – 2 шт.
- мука – 60-70 г
- мускатный орех – ¼ ч.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
- куриная печень – 500 г
- коньяк – 2 ст.л.
- масло – 30 мл.
Способ приготовления:
1. Нарезать яблоки кольцами, удалить серединки, и обжарить на разогретой с 10 мл масла сковороде с обеих сторон.
2. Переложить на тарелку.
3. Далее на 10 мл масла обжарить на небольшом огне кольца лука.
4. Переложить на тарелку.
5. В миску с мукой добавить мускатный орех, специи, перемешать.
6. Зачищенную от пленок печень обвалять в муке и обжарить на сковородке на 10 мл. масла до румяной корочки.
7. Важно не пережарить. Печень должна оставаться розовой в середине.
8. Добавить коньяк к печени и готовить еще 2 минуты.
9. Далее все составляющие выложить чередуя в сковородку, добавить по вкусу и желанию еще специи и несколько ложек воды.
10. Прогреть все вместе на небольшом огне под крышкой несколько минут.
