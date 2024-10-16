Печень в томатном соусе: будет очень сочной и мягкой
Куриную печень можно использовать для приготовления салатов, закусок, паштетов, а также ее можно просто жарить с овощами, луком, и тушить в духовке с соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной печени с соусом и специями.
Ингредиенты:
- 650 г куриной печени
- 1 ст.л кукурузного крахмала
- 3 ст.л масла
- 3 ст.л соевого соуса
- 2 зуб. чеснока (выдавить через пресс или натереть на мелкую терку)
- 1 ч.л молотой паприки
- соль по вкусу
- 1 средний лук (мелко порезать)
- 70 г томатной пасты или соуса
- 1 ч.л меда
- укроп по желанию (мелко нарезанный)
Способ приготовления:
1. Печень моем, отрезаем пленки, жир, все лишнее и режем на полоски. После этого легонько отбиваем печень. Нам нужно разбить структуру, но не превратить ее в кашу.
2. В миске соединяем соевый соус, крахмал, масло, чеснок, немного соли и паприку. Хорошо перемешать, всыпать печень и хорошенько все вместе перемешать. Накрыть крышкой или затянуть пленкой, оставляем на 30 минут.
3. Разогреваем сковороду и, не добавляя растительное масло, жарим печень на средне-высоком нагреве. Жарим 4-5 минут, часто перемешивая.
4. Добавляем к печени лук и жарим вместе 2-3 минуты. В это время делаем томатный соус: перемешиваем томатную пасту, укроп и мед. Соус вливаем в печень. Убавляем нагрев и жарим вместе 5 минут. После этого накрываем крышкой, выключаем нагрев и оставляем на 15 минут настояться.
Подавайте с картофельным пюре, еще вкусно с рисом!
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