Куриную печень можно использовать для приготовления салатов, закусок, паштетов, а также ее можно просто жарить с овощами, луком, и тушить в духовке с соусами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной печени с соусом и специями.

Ингредиенты:

650 г куриной печени

1 ст.л кукурузного крахмала

3 ст.л масла

3 ст.л соевого соуса

2 зуб. чеснока (выдавить через пресс или натереть на мелкую терку)

1 ч.л молотой паприки

соль по вкусу

1 средний лук (мелко порезать)

70 г томатной пасты или соуса

1 ч.л меда

укроп по желанию (мелко нарезанный)

Способ приготовления:

1. Печень моем, отрезаем пленки, жир, все лишнее и режем на полоски. После этого легонько отбиваем печень. Нам нужно разбить структуру, но не превратить ее в кашу.

2. В миске соединяем соевый соус, крахмал, масло, чеснок, немного соли и паприку. Хорошо перемешать, всыпать печень и хорошенько все вместе перемешать. Накрыть крышкой или затянуть пленкой, оставляем на 30 минут.

3. Разогреваем сковороду и, не добавляя растительное масло, жарим печень на средне-высоком нагреве. Жарим 4-5 минут, часто перемешивая.

4. Добавляем к печени лук и жарим вместе 2-3 минуты. В это время делаем томатный соус: перемешиваем томатную пасту, укроп и мед. Соус вливаем в печень. Убавляем нагрев и жарим вместе 5 минут. После этого накрываем крышкой, выключаем нагрев и оставляем на 15 минут настояться.

Подавайте с картофельным пюре, еще вкусно с рисом!

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