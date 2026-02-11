Печенье "Крылья ангела": как приготовить воздушный десерт к чаю
Печенье "Крылья ангела" – воздушный домашний десерт. Тесто на масле и сметане получается очень нежным, от этого и название десерта. Внутри – белоснежная белковая начинка, которая просто тает во рту.
Идея приготовления нежного домашнего печенья "Крылья ангела" опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- 370-380 г муки
- 200 г холодного масла
- щепотка соли
- 3 желтка
- 100 г сметаны
- 3 белка
- щепотка соли
- 200 г сахара
- немного лимонного сока
- 25 г кукурузного крахмала
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Для теста в миске соединить просеянную муку и холодное масло.
2. Перетереть руками в крошку.
3. Всыпать соль и снова вымешать.
4. Добавить желтки и сметану, замесить тесто.
6. Разделить на 30 частей (я использую весы).
7. Сформировать шарики и положить в холодильник на 20 минут.
8. Для начинки: белки взбить со щепоткой соли до пивной пенки, постепенно всыпать сахар, взбить в устойчивую массу.
9. Тогда добавить лимонный сок и крахмал и снова взбить.
10. Каждый шарик теста раскатать тонко, выложить по 1 ч.л. начинки и сформировать печенье.
11. Выпекать при температуре 200 градусов 15 минут до хорошего румяного цвета.
