Печенье "Крылья ангела" – воздушный домашний десерт. Тесто на масле и сметане получается очень нежным, от этого и название десерта. Внутри – белоснежная белковая начинка, которая просто тает во рту.

Идея приготовления нежного домашнего печенья "Крылья ангела" опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

370-380 г муки

200 г холодного масла

щепотка соли

3 желтка

100 г сметаны

3 белка

щепотка соли

200 г сахара

немного лимонного сока

25 г кукурузного крахмала

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Для теста в миске соединить просеянную муку и холодное масло.

2. Перетереть руками в крошку.

3. Всыпать соль и снова вымешать.

4. Добавить желтки и сметану, замесить тесто.

6. Разделить на 30 частей (я использую весы).

7. Сформировать шарики и положить в холодильник на 20 минут.

8. Для начинки: белки взбить со щепоткой соли до пивной пенки, постепенно всыпать сахар, взбить в устойчивую массу.

9. Тогда добавить лимонный сок и крахмал и снова взбить.

10. Каждый шарик теста раскатать тонко, выложить по 1 ч.л. начинки и сформировать печенье.

11. Выпекать при температуре 200 градусов 15 минут до хорошего румяного цвета.

