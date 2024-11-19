Печенье "Роза пустыни": самая вкусная выпечка из простых продуктов

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Печенье 'Роза пустыни': самая вкусная выпечка из простых продуктов

Итальянское печенье "Роза в пустыне" – это изысканный, элегантный и вкусный вид выпечки, который обязательно нужно попробовать. Изделие имеет нежный вкус и очень интересный вид.

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Как его приготовить, в Instagram рассказала фудблогер Татьяна Юниша. Она утверждает, что процесс приготовления будет интересным и понравится даже детям.

Печенье ''Роза пустыни'': самая вкусная выпечка из простых продуктов

Ингредиенты

  • Сливочное масло – 125 гр
  • Сахар – 120 гр
  • Мука – 200 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Изюм – 50-60 гр
  • Орехи – 50-60 гр
  • Кукурузные хлопья – 100 гр

Способ приготовления

1. Размягченное масло взбить с сахаром.

2. По одному добавить яйца, каждый раз хорошо взбивая.

Печенье ''Роза пустыни'': самая вкусная выпечка из простых продуктов

3. Всыпать всю муку, перемешать.

4. Добавить изюм, орехи и перемешать.

Печенье ''Роза пустыни'': самая вкусная выпечка из простых продуктов

5. Влажными руками сформировать из теста шарики размером с грецкий орех.

6. Каждую из них хорошенько обвалять в хлопьях.

7. Выложить на противень, застеленный бумагой, на расстоянии 3-4 см друг от друга.

8. Выпекать в течение 20 минут при 180 градусах.

Печенье ''Роза пустыни'': самая вкусная выпечка из простых продуктов

9. Охладить до теплого состояния, посыпать сахарной пудрой.

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