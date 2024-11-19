Итальянское печенье "Роза в пустыне" – это изысканный, элегантный и вкусный вид выпечки, который обязательно нужно попробовать. Изделие имеет нежный вкус и очень интересный вид.

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Как его приготовить, в Instagram рассказала фудблогер Татьяна Юниша. Она утверждает, что процесс приготовления будет интересным и понравится даже детям.

Ингредиенты

Сливочное масло – 125 гр

Сахар – 120 гр

Мука – 200 гр

Яйца – 2 шт

Изюм – 50-60 гр

Орехи – 50-60 гр

Кукурузные хлопья – 100 гр

Способ приготовления

1. Размягченное масло взбить с сахаром.

2. По одному добавить яйца, каждый раз хорошо взбивая.

3. Всыпать всю муку, перемешать.

4. Добавить изюм, орехи и перемешать.

5. Влажными руками сформировать из теста шарики размером с грецкий орех.

6. Каждую из них хорошенько обвалять в хлопьях.

7. Выложить на противень, застеленный бумагой, на расстоянии 3-4 см друг от друга.

8. Выпекать в течение 20 минут при 180 градусах.

9. Охладить до теплого состояния, посыпать сахарной пудрой.

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