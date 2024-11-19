Печенье "Роза пустыни": самая вкусная выпечка из простых продуктов
Итальянское печенье "Роза в пустыне" – это изысканный, элегантный и вкусный вид выпечки, который обязательно нужно попробовать. Изделие имеет нежный вкус и очень интересный вид.
Как его приготовить, в Instagram рассказала фудблогер Татьяна Юниша. Она утверждает, что процесс приготовления будет интересным и понравится даже детям.
Ингредиенты
- Сливочное масло – 125 гр
- Сахар – 120 гр
- Мука – 200 гр
- Яйца – 2 шт
- Изюм – 50-60 гр
- Орехи – 50-60 гр
- Кукурузные хлопья – 100 гр
Способ приготовления
1. Размягченное масло взбить с сахаром.
2. По одному добавить яйца, каждый раз хорошо взбивая.
3. Всыпать всю муку, перемешать.
4. Добавить изюм, орехи и перемешать.
5. Влажными руками сформировать из теста шарики размером с грецкий орех.
6. Каждую из них хорошенько обвалять в хлопьях.
7. Выложить на противень, застеленный бумагой, на расстоянии 3-4 см друг от друга.
8. Выпекать в течение 20 минут при 180 градусах.
9. Охладить до теплого состояния, посыпать сахарной пудрой.
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