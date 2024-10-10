Печеночные блины с сырной начинкой: понравятся даже тем, кто не любит печень.

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Печеночные блины с сырной начинкой: понравятся даже тем, кто не любит печень.

Люди делятся на два типа: те, кто обожают блюда из печени, а также те, кто терпеть их не может. Но пора разрушить этот стереотип и приготовить печеночные блины, которые понравятся даже второму типу людей.

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Как правильно это сделать, в Instagram показала фудблогер с ником alinaumami. Она предложила использовать для них сыную начинку, которая идеально гармонирует с печеночными блинчиками.

Печеночные блины с сырной начинкой: понравятся даже тем, кто не любит печень.

Ингредиенты для теста

  • Печень – 400 гр
  • Яйца – 3 шт
  • Молоко – 150 мл
  • Мука – 100-120 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец

Ингредиенты для начинки

  • Плавленые сырки – 2 шт.
  • Чеснок – 1 зуб
  • Яйца вареные – 2 шт.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Огурец маринованный – 1 шт

Способ приготовления

1. Все ингредиенты для блинов совмещаем в глубокой емкости.

2. Пробиваем блендером до однородности.

Печеночные блины с сырной начинкой: понравятся даже тем, кто не любит печень.

3. Жарим блины на сковороде, смазанном маслом до готовности с обеих сторон.

4. Готовим начинку. Вареные яйца, плавленые сырки и чеснок натираем на терке.

Печеночные блины с сырной начинкой: понравятся даже тем, кто не любит печень.

5. Добавляем остальные ингредиенты, кроме огурца и тщательно перемешиваем.

6. Выкладываем начинку на блины и добавляем нарезанный огурец слайсами.

Печеночные блины с сырной начинкой: понравятся даже тем, кто не любит печень.

7. Заворачиваем блины.

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