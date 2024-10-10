Печеночные блины с сырной начинкой: понравятся даже тем, кто не любит печень.
Люди делятся на два типа: те, кто обожают блюда из печени, а также те, кто терпеть их не может. Но пора разрушить этот стереотип и приготовить печеночные блины, которые понравятся даже второму типу людей.
Как правильно это сделать, в Instagram показала фудблогер с ником alinaumami. Она предложила использовать для них сыную начинку, которая идеально гармонирует с печеночными блинчиками.
Ингредиенты для теста
- Печень – 400 гр
- Яйца – 3 шт
- Молоко – 150 мл
- Мука – 100-120 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
Ингредиенты для начинки
- Плавленые сырки – 2 шт.
- Чеснок – 1 зуб
- Яйца вареные – 2 шт.
- Майонез – 1 ст.л.
- Соль
- Перец
- Огурец маринованный – 1 шт
Способ приготовления
1. Все ингредиенты для блинов совмещаем в глубокой емкости.
2. Пробиваем блендером до однородности.
3. Жарим блины на сковороде, смазанном маслом до готовности с обеих сторон.
4. Готовим начинку. Вареные яйца, плавленые сырки и чеснок натираем на терке.
5. Добавляем остальные ингредиенты, кроме огурца и тщательно перемешиваем.
6. Выкладываем начинку на блины и добавляем нарезанный огурец слайсами.
7. Заворачиваем блины.
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