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Печеночный паштет: как правильно приготовить бюджетную закуску
Из печени можно приготовить очень вкусные отбивные, а также сочные и сытные котлеты, теплые салаты, паштеты. Для того, чтобы печень не горчила, ее нужно замочить в молоке или воде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного печеночного паштета, с луком, морковью, сливочным маслом.
Ингредиенты:
- печень 400 г
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- сливочное масло
- соль/перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Печень очищаем от пленки и жилок. Хорошо промываем, измельчаем и обжариваем на среднем огне до готовности.
2. Отдельно поджарьте лук и морковь. Добавьте масло и зажарку к печени, посолите, поперчите по вкусу и перебейте блендером.
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