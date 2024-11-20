Печеночный паштет: как правильно приготовить бюджетную закуску

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Печеночный паштет: как правильно приготовить бюджетную закуску

Из печени можно приготовить очень вкусные отбивные, а также сочные и сытные котлеты, теплые салаты, паштеты. Для того, чтобы печень не горчила, ее нужно замочить в молоке или воде. 

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Бутерброды с паштетом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного печеночного паштета, с луком, морковью, сливочным маслом. 

Рецепт паштета

Ингредиенты: 

  • печень 400 г
  • лук 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • сливочное масло
  • соль/перец
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Печень очищаем от пленки и жилок. Хорошо промываем, измельчаем и обжариваем на среднем огне до готовности.

Жареная печень

2. Отдельно поджарьте лук и морковь. Добавьте масло и зажарку к печени, посолите, поперчите по вкусу и перебейте блендером.

Готовый паштет

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