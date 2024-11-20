Из печени можно приготовить очень вкусные отбивные, а также сочные и сытные котлеты, теплые салаты, паштеты. Для того, чтобы печень не горчила, ее нужно замочить в молоке или воде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного печеночного паштета, с луком, морковью, сливочным маслом.

Ингредиенты:

печень 400 г

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

сливочное масло

соль/перец

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Печень очищаем от пленки и жилок. Хорошо промываем, измельчаем и обжариваем на среднем огне до готовности.

2. Отдельно поджарьте лук и морковь. Добавьте масло и зажарку к печени, посолите, поперчите по вкусу и перебейте блендером.

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