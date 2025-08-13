Пикантная домашняя аджика на зиму: какой ингредиент добавить для удачного вкуса
Домашняя аджика – универсальный соус, который именно сейчас можно приготовить на зиму. Затем будет очень удобно добавить к тушеному мясу, рагу и другим любимым блюдам. Но не стоит ограничиваться только помидорами в рецепте – особой пикантности придадут сочные яблоки.
Идея приготовления вкусной домашней аджики с перцем и яблоками на зиму опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры мясистые – 6 кг.
- болгарский перец – 1,5 кг.
- морковь – 1 кг.
- лук – 1 кг.
- кислые яблоки – 1 кг.
- острый перец – 8-10 шт. для умеренно острой (12-15 шт с семенами для очень острой)
- чеснок – 300 г
- масло – 200 мл.
- сахар – 250 г
- соль – 4 ст.л.
- уксус 9% – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Все овощи помыть, почистить и нарезать.
2. Измельчить в блендере все, кроме чеснока. Чеснок измельчить отдельно и добавить в последнюю очередь.
3. Помидоры, перец, морковь, лук, яблоки и острый перец варить на среднем огне 1,5 часа.
4. Добавить масло, соль и сахар, варить еще 30 минут.
5. Добавить чеснок, варить 15 минут.
6. Добавить уксус, варить 5 минут.
7. Разлить в стерилизованные банки и закатать.
