Домашняя аджика – универсальный соус, который именно сейчас можно приготовить на зиму. Затем будет очень удобно добавить к тушеному мясу, рагу и другим любимым блюдам. Но не стоит ограничиваться только помидорами в рецепте – особой пикантности придадут сочные яблоки.

Идея приготовления вкусной домашней аджики с перцем и яблоками на зиму опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры мясистые – 6 кг.

болгарский перец – 1,5 кг.

морковь – 1 кг.

лук – 1 кг.

кислые яблоки – 1 кг.

острый перец – 8-10 шт. для умеренно острой (12-15 шт с семенами для очень острой)

чеснок – 300 г

масло – 200 мл.

сахар – 250 г

соль – 4 ст.л.

уксус 9% – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Все овощи помыть, почистить и нарезать.

2. Измельчить в блендере все, кроме чеснока. Чеснок измельчить отдельно и добавить в последнюю очередь.

3. Помидоры, перец, морковь, лук, яблоки и острый перец варить на среднем огне 1,5 часа.

4. Добавить масло, соль и сахар, варить еще 30 минут.

5. Добавить чеснок, варить 15 минут.

6. Добавить уксус, варить 5 минут.

7. Разлить в стерилизованные банки и закатать.

