Пикантная маринованная скумбрия: как приготовить в домашних условиях
Очень вкусно можно приготовить скумбрию в томатном маринаде. Рыба становится пикантной, очень нежной. Можно подавать с картофельным пюре или другим любимым гарниром.
Идея приготовления скумбрии в томатном маринаде опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт. (600-700 г)
- томатный сок или томатное пюре – 250 мл.
- вода – 100 мл.
- уксус 9% – 2 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л. без горки
- черный перец горошком – 6-8 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
- кориандр зерно (по желанию) – 0,5 ч.л.
- лук – 1 средний (кольцами)
Способ приготовления:
1. Рыбу очистите, удалите внутренности и голову, хорошо промойте и нарежьте кусками 2-3 см.
2. Для маринада смешайте томат, воду, уксус, соль, сахар и специи.
3. Перемешайте, чтобы соль полностью растворилась.
4. В стеклянную или эмалированную емкость выложите слоями: рыба – лук – рыба – лук.
5. Залейте маринадом так, чтобы он полностью покрывал рыбу.
6. Накройте и поставьте в холодильник минимум на 24 часа (идеально – 36 часов).
7. Рыба готова, когда мясо посветлеет и станет плотным, но нежным.
8. Если любите более пикантный вкус – добавьте зубчик чеснока или щепотку чили.
