Очень вкусно можно приготовить скумбрию в томатном маринаде. Рыба становится пикантной, очень нежной. Можно подавать с картофельным пюре или другим любимым гарниром.

Идея приготовления скумбрии в томатном маринаде опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт. (600-700 г)

томатный сок или томатное пюре – 250 мл.

вода – 100 мл.

уксус 9% – 2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л. без горки

черный перец горошком – 6-8 шт.

лавровый лист – 2 шт.

кориандр зерно (по желанию) – 0,5 ч.л.

лук – 1 средний (кольцами)

Способ приготовления:

1. Рыбу очистите, удалите внутренности и голову, хорошо промойте и нарежьте кусками 2-3 см.

2. Для маринада смешайте томат, воду, уксус, соль, сахар и специи.

3. Перемешайте, чтобы соль полностью растворилась.

4. В стеклянную или эмалированную емкость выложите слоями: рыба – лук – рыба – лук.

5. Залейте маринадом так, чтобы он полностью покрывал рыбу.

6. Накройте и поставьте в холодильник минимум на 24 часа (идеально – 36 часов).

7. Рыба готова, когда мясо посветлеет и станет плотным, но нежным.

8. Если любите более пикантный вкус – добавьте зубчик чеснока или щепотку чили.

