Баклажаны в соусе – вкусная осенняя закуска на любой случай. Овощи в азиатском стиле получаются очень пикантными и пряными. К тому же, блюдо достаточно бюджетное и не потребует много вашего времени.

Видео дня

Идея приготовления баклажанов по-азиатски опубликована на странице фудблогера myroslava pekariuk в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

крахмал – 3 ст.л.

чеснок – 4 зубчика

перец чили – 0,5 шт.

петрушка – горстка

кунжут – для подачи

масло – для жарки

Ингредиенты для соуса:

соевый соус – 3 ст.л.

кетчуп – 1 ст.л.

уксус – 1 ч.л.

сахар – 2 ч.л.

вода – 100 мл.

крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарезать зачищенные баклажаны небольшими кусочками.

2. Залить водой, добавить соль и оставляем на 30 мин, чтобы убрать горечь.

3. В миске смешать соевый соус, кетчуп, уксус, сахар, воду и крахмал.

4. Хорошо размешать, чтобы не было комочков.

5. Нарезать чеснок, перец чили и петрушку.

6. Отжать от воды баклажаны.

7. Посыпать крахмалом, слегка сбрызнуть водой, снова крахмал, снова немного воды и еще раз крахмал.

8. Обжарить баклажаны в хорошо разогретом масле до румяной корочки. Выложить на бумажное полотенце.

9. На чистой сковородке разогреть немного масла, добавить чеснок, обжарить 30 секунд.

10. Влить подготовленный соус, довести до загустения, затем добавить баклажаны, чили и петрушку.

11. Протушить все вместе минуту, посыпать кунжутом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: