Пикантная скумбрия в чайном маринаде: вкус рыбы вас приятно удивит
Скумбрию можно вкусно замариновать со специями и луком. Но действительно пикантной и ароматной рыбу сделает именно чайный маринад. Для этого рецепта нужно всего несколько простых ингредиентов и немного времени.
Идея приготовления маринованной скумбрии в чайном рассоле опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
Ингредиенты для маринада:
- вода – 1 л.
- чай черный – 3 ст.л.
- соль – 4 ст.л.
- сахар – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Рыбу промойте, удалите голову и хвост, выпотрошите.
2. Если замороженная – немного недоразморозьте, так легче резать.
3. Для маринада доведите воду до кипения, добавьте чай.
4. Дайте настояться.
5. В горячую заварку добавьте соль и сахар, лавровый лист 2 шт, перец горошком.
6. Перемешайте до растворения.
7. Охладите и процедите и процедите.
8. положите скумбрию в контейнер и залейте маринадом, чтобы полностью покрывал.
9. Выньте рыбу, обсушите.
10. Перед подачей смажьте немного маслом – будет красивый блеск и нежная текстура. Нарежьте на кусочки.
