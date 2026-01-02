Скумбрию можно вкусно замариновать со специями и луком. Но действительно пикантной и ароматной рыбу сделает именно чайный маринад. Для этого рецепта нужно всего несколько простых ингредиентов и немного времени.

Идея приготовления маринованной скумбрии в чайном рассоле опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

Ингредиенты для маринада:

вода – 1 л.

чай черный – 3 ст.л.

соль – 4 ст.л.

сахар – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Рыбу промойте, удалите голову и хвост, выпотрошите.

2. Если замороженная – немного недоразморозьте, так легче резать.

3. Для маринада доведите воду до кипения, добавьте чай.

4. Дайте настояться.

5. В горячую заварку добавьте соль и сахар, лавровый лист 2 шт, перец горошком.

6. Перемешайте до растворения.

7. Охладите и процедите и процедите.

8. положите скумбрию в контейнер и залейте маринадом, чтобы полностью покрывал.

9. Выньте рыбу, обсушите.

10. Перед подачей смажьте немного маслом – будет красивый блеск и нежная текстура. Нарежьте на кусочки.

