Пикантные кабачки в кетчупе на зиму: делимся самым простым рецептом заготовки
Кабачки с кетчупом – один из самых популярных вариантов консервации на зиму. Овощи получаются пряными, пикантными и упругими. Идеальный вариант аппетитной закуски к мясу или рыбе.
Идея приготовления пикантных маринованных кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера Витилины с ником vita foodblog в Instagram. Важно соблюдать пропорции, чтобы резальтат получился удачным.
Ингредиенты для маринада:
- острые специи – 2 ст.л.
- вода – 8 стаканов
- уксус 9% – 1 стакан
- соль – 2 ст.л. с горкой
- сахар – 1 стакан
- кетчуп чили – 6-8 ст.л.
Способ приготовления:
1. Банки и крышки хорошо помыть и просушить.
2. Кабачки нарезать кольцами толщиной 1 см.
3. Наполнить банки кабачками.
4. Для маринада смешать все ингредиенты и прокипятить 5 минут.
5. Горячим маринадом залить кабачки, накрыть крышками.
6. Стерилизовать 10-15 минут.
7. Закатать крышками.
8. Охладить и убрать в погреб.
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