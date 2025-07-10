Кабачки с кетчупом – один из самых популярных вариантов консервации на зиму. Овощи получаются пряными, пикантными и упругими. Идеальный вариант аппетитной закуски к мясу или рыбе.

Идея приготовления пикантных маринованных кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера Витилины с ником vita foodblog в Instagram. Важно соблюдать пропорции, чтобы резальтат получился удачным.

Ингредиенты для маринада:

острые специи – 2 ст.л.

вода – 8 стаканов

уксус 9% – 1 стакан

соль – 2 ст.л. с горкой

сахар – 1 стакан

кетчуп чили – 6-8 ст.л.

Способ приготовления:

1. Банки и крышки хорошо помыть и просушить.

2. Кабачки нарезать кольцами толщиной 1 см.

3. Наполнить банки кабачками.

4. Для маринада смешать все ингредиенты и прокипятить 5 минут.

5. Горячим маринадом залить кабачки, накрыть крышками.

6. Стерилизовать 10-15 минут.

7. Закатать крышками.

8. Охладить и убрать в погреб.

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