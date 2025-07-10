Пикантные кабачки в кетчупе на зиму: делимся самым простым рецептом заготовки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
309
Пикантные кабачки в кетчупе на зиму: делимся самым простым рецептом заготовки

Кабачки с кетчупом – один из самых популярных вариантов консервации на зиму. Овощи получаются пряными, пикантными и упругими. Идеальный вариант аппетитной закуски к мясу или рыбе.

Идея приготовления пикантных маринованных кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера Витилины с ником vita foodblog в Instagram. Важно соблюдать пропорции, чтобы резальтат получился удачным.

Пикантные кабачки в кетчупе на зиму: делимся самым простым рецептом заготовки

Ингредиенты для маринада:

  • острые специи – 2 ст.л.
  • вода – 8 стаканов
  • уксус 9% – 1 стакан
  • соль – 2 ст.л. с горкой
  • сахар – 1 стакан
  • кетчуп чили – 6-8 ст.л.

Способ приготовления:

Пикантные кабачки в кетчупе на зиму: делимся самым простым рецептом заготовки

1. Банки и крышки хорошо помыть и просушить.

2. Кабачки нарезать кольцами толщиной 1 см.

Пикантные кабачки в кетчупе на зиму: делимся самым простым рецептом заготовки

3. Наполнить банки кабачками.

Пикантные кабачки в кетчупе на зиму: делимся самым простым рецептом заготовки

4. Для маринада смешать все ингредиенты и прокипятить 5 минут.

5. Горячим маринадом залить кабачки, накрыть крышками.

Пикантные кабачки в кетчупе на зиму: делимся самым простым рецептом заготовки

6. Стерилизовать 10-15 минут.

Пикантные кабачки в кетчупе на зиму: делимся самым простым рецептом заготовки

7. Закатать крышками.

8. Охладить и убрать в погреб.

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