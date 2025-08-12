Пикантные маринованные баклажаны с чесноком и соевым соусом: добавьте много перца и зелени

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
219
Пикантные маринованные баклажаны с чесноком и соевым соусом: добавьте много перца и зелени

Баклажаны можно не только запечь или пожарить. Такой овощ имеет идеальный вкус в маринованном виде. Добавьте пикантную заправку и дайте продукту настояться всего 10 минут.

Идея приготовления сочных маринованных баклажанов опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Пикантные маринованные баклажаны с чесноком и соевым соусом: добавьте много перца и зелени

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • перец сладкий – 1-2 шт.

Ингредиенты для заправки:

  • масло оливковое – 3 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • яблочный уксус – 1-2 ст.л.
  • мед – 0,5 ч.л.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • черный перец – треть ч.л.
  • паприка красная – 0,5 ч.л.
  • петрушка или кинза – 4-5 веточек

Способ приготовления:

Пикантные маринованные баклажаны с чесноком и соевым соусом: добавьте много перца и зелени

1. Баклажаны нарезать на кусочки.

2. Посыпать солью и оставить на 10 минут.

Пикантные маринованные баклажаны с чесноком и соевым соусом: добавьте много перца и зелени

3. Слить воду, которая выделилась.

Пикантные маринованные баклажаны с чесноком и соевым соусом: добавьте много перца и зелени

4. Обжарить баклажаны на растительном масле или масле гхи до золотистой корочки.

Пикантные маринованные баклажаны с чесноком и соевым соусом: добавьте много перца и зелени

5. На той же сковороде обжарить перец на среднем огне до момента, когда он станет немного мягким.

Пикантные маринованные баклажаны с чесноком и соевым соусом: добавьте много перца и зелени

6. Для заправки соединить все ингредиенты и хорошо перемешать.

Пикантные маринованные баклажаны с чесноком и соевым соусом: добавьте много перца и зелени

7. Соединить баклажаны, перец и заправку.

8. Оставить на 10 минут, чтобы овощи пропитались.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродуктыовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты