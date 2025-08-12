Баклажаны можно не только запечь или пожарить. Такой овощ имеет идеальный вкус в маринованном виде. Добавьте пикантную заправку и дайте продукту настояться всего 10 минут.

Идея приготовления сочных маринованных баклажанов опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

перец сладкий – 1-2 шт.

Ингредиенты для заправки:

масло оливковое – 3 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

яблочный уксус – 1-2 ст.л.

мед – 0,5 ч.л.

чеснок – 1-2 зубчика

черный перец – треть ч.л.

паприка красная – 0,5 ч.л.

петрушка или кинза – 4-5 веточек

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать на кусочки.

2. Посыпать солью и оставить на 10 минут.

3. Слить воду, которая выделилась.

4. Обжарить баклажаны на растительном масле или масле гхи до золотистой корочки.

5. На той же сковороде обжарить перец на среднем огне до момента, когда он станет немного мягким.

6. Для заправки соединить все ингредиенты и хорошо перемешать.

7. Соединить баклажаны, перец и заправку.

8. Оставить на 10 минут, чтобы овощи пропитались.

