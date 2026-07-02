Пикантные маринованные огурцы с чесноком и острым перцем: делимся рецептом универсальной закуски
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Маринованные огурцы можно приготовить не только для длительного хранения, но и в качестве быстрой домашней закуски. Они получаются хрустящими, ароматными и обладают приятным пикантным вкусом благодаря чесноку, перцу чили и томатному соку. Такая закуска прекрасно сочетается с мясными блюдами, картофелем или просто со свежим хлебом. Наилучший вкус огурцы приобретают после нескольких дней маринования.
Идея приготовления быстрых маринованных огурцов опубликована на странице valeriia.moroz в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 400 г
- чеснок – 4 зубчика
- перец чили – 4 кружочка
- укроп – 1/2 пучка
- лавровый лист – 2 шт.
- душистый перец – 4 горошины
- томатный сок – 250 мл.
- соль – 1–2 ст.л.
- сахар – 2 ч.л.
- яблочный уксус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Огурцы хорошо вымойте и нарежьте длинными брусочками или палочками.
2. Переложите их в контейнер или другую емкость с крышкой.
3. Чеснок нарежьте тонкими кружочками, укроп мелко порубите, а перец чили нарежьте кольцами.
4. Добавьте к огурцам чеснок, перец чили, укроп, лавровый лист и душистый перец.
5. Влейте томатный сок, добавьте соль, сахар и яблочный уксус.
6. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно распределился между всеми кусочками огурцов.
7. Закройте контейнер крышкой и поставьте в холодильник.
8. Уже через сутки огурцы будут готовы к подаче, но наиболее насыщенный вкус они приобретут после 2–3 дней маринования.
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