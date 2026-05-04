Грузинский салат с баклажанами и помидорами – это яркое блюдо с насыщенным вкусом. Он сочетает простые ингредиенты, но дает очень удачный результат. Такой салат хорошо подходит и к ежедневному меню, и к праздничному столу. Готовится без сложных техник, но выглядит аппетитно. Попробуйте сделать его дома – это быстро и вкусно.

Идея приготовления пикантного грузинского салата опубликована на странице фудблогера mashka salei в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 3 средние

помидоры – 3 большие

кинза – небольшой пучок

чеснок – 1 зубчик

грецкие орехи – горсть

хмели-сунели – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

масло – для запекания

сметана – 2 ст.л.

майонез – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Очистите баклажаны и нарежьте их крупными кусками. Посолите и оставьте на 20 минут, чтобы убрать лишнюю горечь. После этого слейте жидкость.

2. Выложите баклажаны на противень, застеленный пергаментом, сбрызните маслом и запекайте при температуре 200 градусов примерно 20-30 минут до мягкости. Дайте им полностью остыть.

3. Нарежьте помидоры крупными кусками, зелень измельчите. Добавьте к ним измельченные или смолотые грецкие орехи.

4. Натрите чеснок и добавьте к салату. Высыпьте специи, соль и перец.

5. Добавьте запеченные баклажаны, заправьте сметаной и майонезом. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.

6. Подавайте сразу после приготовления. Салат получается сочным, ароматным и с легкой пикантной ноткой.

