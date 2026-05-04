Пикантный грузинский салат с помидорами и баклажанами: как приготовить
Грузинский салат с баклажанами и помидорами – это яркое блюдо с насыщенным вкусом. Он сочетает простые ингредиенты, но дает очень удачный результат. Такой салат хорошо подходит и к ежедневному меню, и к праздничному столу. Готовится без сложных техник, но выглядит аппетитно. Попробуйте сделать его дома – это быстро и вкусно.
Идея приготовления пикантного грузинского салата опубликована на странице фудблогера mashka salei в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 средние
- помидоры – 3 большие
- кинза – небольшой пучок
- чеснок – 1 зубчик
- грецкие орехи – горсть
- хмели-сунели – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- масло – для запекания
- сметана – 2 ст.л.
- майонез – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Очистите баклажаны и нарежьте их крупными кусками. Посолите и оставьте на 20 минут, чтобы убрать лишнюю горечь. После этого слейте жидкость.
2. Выложите баклажаны на противень, застеленный пергаментом, сбрызните маслом и запекайте при температуре 200 градусов примерно 20-30 минут до мягкости. Дайте им полностью остыть.
3. Нарежьте помидоры крупными кусками, зелень измельчите. Добавьте к ним измельченные или смолотые грецкие орехи.
4. Натрите чеснок и добавьте к салату. Высыпьте специи, соль и перец.
5. Добавьте запеченные баклажаны, заправьте сметаной и майонезом. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.
6. Подавайте сразу после приготовления. Салат получается сочным, ароматным и с легкой пикантной ноткой.
