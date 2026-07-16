Пикантный маринованный салат с баклажанами, перцем и морковью: как приготовить вкусную летнюю закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
126
Пикантный маринованный салат с баклажанами, перцем и морковью: как приготовить вкусную летнюю закуску
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В сезон овощей особенно хочется готовить легкие и яркие закуски. Один из самых удачных вариантов – маринованный салат с баклажанами, сладким перцем и морковью. Блюдо получается сочным, ароматным и прекрасно смакует после нескольких часов в холодильнике. Такой салат можно подавать как самостоятельную закуску или дополнение к мясу, картофелю или крупам.

Идея приготовления маринованного салата из баклажанов опубликована на странице iren.lazun в Instagram.

Пикантный маринованный салат с баклажанами, перцем и морковью: как приготовить вкусную летнюю закуску

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3-4 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • фиолетовый лук – 1 шт.
  • петрушка – небольшой пучок
  • чеснок – 2-3 зубчика

Для маринада:

  • вода – 3 ст.л.
  • уксус – 2 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • соль – 1/2 ст.л.

Способ приготовления:

Пикантный маринованный салат с баклажанами, перцем и морковью: как приготовить вкусную летнюю закуску

1. Баклажаны тщательно вымойте и нарежьте кольцами средней толщины. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте овощи примерно по одной минуте с каждой стороны. Они должны лишь слегка размягчиться, но не быть полностью готовыми.

2. Переложите баклажаны на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Пикантный маринованный салат с баклажанами, перцем и морковью: как приготовить вкусную летнюю закуску

3. Морковь натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Болгарский перец и лук нарежьте полукольцами, а петрушку мелко порубите. Чеснок пропустите через пресс.

4. В большой миске или контейнере с крышкой смешайте все подготовленные овощи.

Пикантный маринованный салат с баклажанами, перцем и морковью: как приготовить вкусную летнюю закуску

5. Для маринада отдельно смешайте воду, уксус, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы сыпучие ингредиенты полностью растворились.

Пикантный маринованный салат с баклажанами, перцем и морковью: как приготовить вкусную летнюю закуску

6. Добавьте к овощной смеси баклажаны и залейте маринадом. Закройте контейнер крышкой и несколько раз аккуратно встряхните, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой.

7. Поставьте салат в холодильник как минимум на 6 часов. Время от времени контейнер можно слегка встряхивать – так овощи лучше промаринуются.

Пикантный маринованный салат с баклажанами, перцем и морковью: как приготовить вкусную летнюю закуску

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