В сезон овощей особенно хочется готовить легкие и яркие закуски. Один из самых удачных вариантов – маринованный салат с баклажанами, сладким перцем и морковью. Блюдо получается сочным, ароматным и прекрасно смакует после нескольких часов в холодильнике. Такой салат можно подавать как самостоятельную закуску или дополнение к мясу, картофелю или крупам.

Идея приготовления маринованного салата из баклажанов опубликована на странице iren.lazun в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 3-4 шт.

морковь – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

фиолетовый лук – 1 шт.

петрушка – небольшой пучок

чеснок – 2-3 зубчика

Для маринада:

вода – 3 ст.л.

уксус – 2 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

соль – 1/2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Баклажаны тщательно вымойте и нарежьте кольцами средней толщины. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте овощи примерно по одной минуте с каждой стороны. Они должны лишь слегка размягчиться, но не быть полностью готовыми.

2. Переложите баклажаны на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

3. Морковь натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Болгарский перец и лук нарежьте полукольцами, а петрушку мелко порубите. Чеснок пропустите через пресс.

4. В большой миске или контейнере с крышкой смешайте все подготовленные овощи.

5. Для маринада отдельно смешайте воду, уксус, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы сыпучие ингредиенты полностью растворились.

6. Добавьте к овощной смеси баклажаны и залейте маринадом. Закройте контейнер крышкой и несколько раз аккуратно встряхните, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой.

7. Поставьте салат в холодильник как минимум на 6 часов. Время от времени контейнер можно слегка встряхивать – так овощи лучше промаринуются.

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