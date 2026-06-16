Пикантный маринованный язык с петрушкой и чесноком: мясная закуска на любой случай
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Маринованный свиной язык с петрушкой и чесноком – это простая, но в то же время яркая мясная закуска, которая отлично подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного меню. Блюдо готовится из доступных ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков. После маринования язык становится нежным, ароматным и приобретает насыщенный вкус. Благодаря сочетанию чеснока, зелени и уксуса закуска получается пикантной и хорошо сбалансированной. Такой вариант часто выбирают для домашних застолий, когда нужно приготовить что-то простое, но эффектное.
Идея приготовления маринованного языка опубликована на странице фудблогерши mamanata.food в Instagram.
Ингредиенты:
- свиной язык – 3 шт.
- чеснок – 5 зубчиков
- петрушка – небольшой пучок
- молотый перец – 0,5 ч.л.
- уксус – 2 ст.л.
- масло – 5 ст.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свиные языки нужно хорошо промыть и отварить до полной готовности.
2. После варки их следует очистить от кожицы и дать немного остыть.
3. Затем нарезать языки тонкими ломтиками.
4. Отдельно приготовить маринад: смешать измельченный чеснок, мелко нарезанную петрушку, молотый перец, уксус, масло и соль.
5. Все ингредиенты тщательно перемешать до однородности.
6. Нарезанный язык выложить в глубокую посуду и залить готовым маринадом.
7. Блюдо оставить настаиваться на несколько часов, чтобы мясо хорошо пропиталось ароматами специй и зелени.
8. Перед подачей маринованный свиной язык можно еще раз перемешать. Закуска получается нежной, ароматной и хорошо держит форму, поэтому идеально подходит для подачи на праздничный стол или в качестве холодного мясного блюда к гарнирам.
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