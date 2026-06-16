Пикантный маринованный язык с петрушкой и чесноком: мясная закуска на любой случай

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
393
Пикантный маринованный язык с петрушкой и чесноком: мясная закуска на любой случай
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Маринованный свиной язык с петрушкой и чесноком – это простая, но в то же время яркая мясная закуска, которая отлично подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного меню. Блюдо готовится из доступных ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков. После маринования язык становится нежным, ароматным и приобретает насыщенный вкус. Благодаря сочетанию чеснока, зелени и уксуса закуска получается пикантной и хорошо сбалансированной. Такой вариант часто выбирают для домашних застолий, когда нужно приготовить что-то простое, но эффектное.

Идея приготовления маринованного языка опубликована на странице фудблогерши mamanata.food в Instagram.

Пикантный маринованный язык с петрушкой и чесноком: мясная закуска на любой случай

Ингредиенты:

  • свиной язык – 3 шт.
  • чеснок – 5 зубчиков
  • петрушка – небольшой пучок
  • молотый перец – 0,5 ч.л.
  • уксус – 2 ст.л.
  • масло – 5 ст.л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Пикантный маринованный язык с петрушкой и чесноком: мясная закуска на любой случай

1. Свиные языки нужно хорошо промыть и отварить до полной готовности.

2. После варки их следует очистить от кожицы и дать немного остыть.

Пикантный маринованный язык с петрушкой и чесноком: мясная закуска на любой случай

3. Затем нарезать языки тонкими ломтиками.

4. Отдельно приготовить маринад: смешать измельченный чеснок, мелко нарезанную петрушку, молотый перец, уксус, масло и соль.

Пикантный маринованный язык с петрушкой и чесноком: мясная закуска на любой случай

5. Все ингредиенты тщательно перемешать до однородности.

6. Нарезанный язык выложить в глубокую посуду и залить готовым маринадом.

Пикантный маринованный язык с петрушкой и чесноком: мясная закуска на любой случай

7. Блюдо оставить настаиваться на несколько часов, чтобы мясо хорошо пропиталось ароматами специй и зелени.

8. Перед подачей маринованный свиной язык можно еще раз перемешать. Закуска получается нежной, ароматной и хорошо держит форму, поэтому идеально подходит для подачи на праздничный стол или в качестве холодного мясного блюда к гарнирам.

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