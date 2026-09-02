Пикантный перец в медовом соусе: как заготовить на зиму

Перец на зиму можно заготовить не только в привычном маринаде. В этом варианте сочетаются сладковатый мед, чеснок и легкая кислинка уксуса. В результате получается ароматная закуска с насыщенным вкусом. Такой перец хорошо подходит и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к мясу или гарнирам.

Идея приготовления перца в медовом соусе на зиму опубликована на странице nisenitnitsia в Instagram.

Ингредиенты:

сладкий перец – 2,5 кг.

вода – 250 мл.

растительное масло – 200 мл.

мед – 250 г

уксус 9% – 150 мл.

соль – 30 г

чеснок – 50 г

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте перец. Вымойте овощи, удалите плодоножки, семена и перегородки. Нарежьте перец крупными кусочками, чтобы после тушения он сохранил форму.

2. Для маринада возьмите большую кастрюлю или другую подходящую ёмкость. Налейте воду и масло, добавьте мёд, уксус и соль. Перемешайте смесь и поставьте на огонь.

3. Когда маринад хорошо прогреется, добавьте первую порцию подготовленного перца. Тушите примерно 10-13 минут, периодически перемешивая. Затем выньте готовый перец и таким же образом приготовьте следующие порции.

4. Чеснок очистите и измельчите. Когда весь перец будет тушёным, верните его в кастрюлю вместе с чесноком.

5. Перемешайте и готовьте все вместе еще около 5 минут. За это время чеснок отдаст свой аромат, а овощи хорошо пропитаются медовым маринадом.

6. Готовый перец сразу разложите по заранее стерилизованным банкам. Заполните их овощами, после чего долейте горячий маринад, чтобы он покрыл перец. Накройте банки стерилизованными крышками и плотно закрутите.

7. Для стерилизации банок их можно поставить в холодную духовку. Установите температуру 100 градусов и оставьте емкости примерно на 20 минут. После этого выключите духовку и оставьте банки внутри ещё на некоторое время, чтобы они постепенно остыли. Крышки прокипятите отдельно около 10 минут.

8. Оставьте эту заготовку до полного остывания, а затем перенесите в прохладное место для хранения. Пикантный перец в медовом соусе получается ароматным, сочным и с приятным балансом сладкого, кислого и чесночного вкусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: