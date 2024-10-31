Пирог из слоеного теста, со шпинатом и сыром: готовится 30 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт пирога

Слоеное тесто – лучшая основа для приготовления вкусных, легких пирогов, а также пирожков и булочек. Для начинки можно использовать любые продукты – творог, брынзу, моцареллу, грибы, капусту, зелень.

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Вкусный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога со слоеного теста, со шпинатом и сыром.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного дрожжевого теста
  • 75 г свежего шпината
  • 160 г твердого сыра
  • 2 яйца + 1 для смазки
  • соль, кунжут

Способ приготовления:

1. Смешайте шпинат, тертый твердый сыр, яйца, соль.

Начинка для пирога

2. Раскатайте тесто, выложите начинку, сверху накройте вторым куском теста.

Приготовление пирога

3. Выпекайте при 180 градусах 30 минут до румяной корочки! 

Готовый пирог

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