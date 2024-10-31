Слоеное тесто – лучшая основа для приготовления вкусных, легких пирогов, а также пирожков и булочек. Для начинки можно использовать любые продукты – творог, брынзу, моцареллу, грибы, капусту, зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога со слоеного теста, со шпинатом и сыром.

Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста

75 г свежего шпината

160 г твердого сыра

2 яйца + 1 для смазки

соль, кунжут

Способ приготовления:

1. Смешайте шпинат, тертый твердый сыр, яйца, соль.

2. Раскатайте тесто, выложите начинку, сверху накройте вторым куском теста.

3. Выпекайте при 180 градусах 30 минут до румяной корочки!

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