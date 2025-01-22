Пирог из теста фило на скорую руку: для начинки подойдут консервированные вишни

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Пирог из теста фило на скорую руку: для начинки подойдут консервированные вишни

Тесто фило – продукт, который значительно сэкономит время на приготовлении выпечки. Вам ничего не придется вымешивать или раскатывать. Можно на скорую руку сделать сладкий пирог, используя для начинки домашние консервированные вишни.

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Идея приготовления ленивого вишневого пирога из теста фило опубликована на странице фудблогера Ольги с ником oliakobyk в Instagram. Понадобится всего пять простых ингредиентов.

Пирог из теста фило на скорую руку: для начинки подойдут консервированные вишни

Ингредиенты:

  • тесто фило – 1 пачка
  • сметана – 300 г
  • сахар – 120 г
  • яйца – 3 шт.
  • вишни

Способ приготовления:

Пирог из теста фило на скорую руку: для начинки подойдут консервированные вишни

1. Тесто фило разморозить и сложить листы "гармошкой" и поочередно выложить в форму по кругу.

Пирог из теста фило на скорую руку: для начинки подойдут консервированные вишни

2. К яйцам добавить сахар, сметану.

Пирог из теста фило на скорую руку: для начинки подойдут консервированные вишни

3. Взбить венчиком до однородности.

Пирог из теста фило на скорую руку: для начинки подойдут консервированные вишни

4. Залить заливкой и выложить ягоды, чтобы они равномерно утрамбовались между слоями теста фило

Пирог из теста фило на скорую руку: для начинки подойдут консервированные вишни

5. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

Пирог из теста фило на скорую руку: для начинки подойдут консервированные вишни

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