Часто в холодильнике остаются небольшие кусочки мяса, овощи или сыр, которые жалко выбрасывать, но и отдельное блюдо из них не приготовишь. Именно тогда спасает простой открытый пирог – киш. Это универсальный вариант, который можно легко адаптировать под любые продукты. Готовится он из доступного песочного теста и заливки из яйца и сметаны, а начинку можно составлять из всего, что есть под рукой. Такой пирог станет идеей для быстрого обеда, ужина или перекуса.

Видео дня

Идея приготовления сытного пирога из того, что есть в холодильнике, опубликована на странице фудблогера markova.natalii в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

сливочное масло (холодное) – 40 г

яйцо – 1 шт.

соль – щепотка

разрыхлитель (по желанию) – 1 ч.л.

Для начинки можно использовать:

мясо или рыба – остатки курицы, индейки, рыбы или другого мяса

лук – 1 шт.

соль, перец, специи – по вкусу

чеснок – по желанию

сметана – для заливки

яйцо – 1-2 шт.

твердый сыр – для посыпки сверху

Способ приготовления:

1. В миску насыпьте муку, добавьте натертое на терке холодное сливочное масло, яйцо, соль и разрыхлитель.

2. Замесите тесто быстро – оно должно быть хрупким, но держать форму.

3. Если масса рассыпается, соберите ее в шар влажными руками.

4. Застелите форму для выпекания пергаментом, выложите тесто, сформируйте дно и бортики, используя стакан или руки.

5. Протыкайте дно вилкой. Поставьте в духовку на 180 °C примерно на 20 минут, чтобы основа поджарилась.

6. На сковородке обжарьте крупно нарезанный лук. Добавьте мясо или рыбу, оставшиеся в холодильнике.

7. Приправьте солью, перцем, чесноком, специями. Дополнительное масло можно не использовать, если продукты имеют собственный жир.

8. Обжаренную начинку выложите на основу из теста.

9. Для заливки смешайте яйца со сметаной, немного посолите и поперчите.

10. Вылейте смесь на начинку в форме.

11. Поставьте пирог в духовку на 180 градусов еще на 30 минут. За 5 минут до завершения посыпьте тертым сыром и допекайте до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: