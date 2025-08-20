Пирог с натертыми яблоками: как быстро приготовить десерт за копейки
Вкусный пирог к чаю за копейки можно приготовить с интертими яблоками. Для такого десерта вам понадобится минимум простых ингредиентов, которые точно есть на кухне у каждой хозяйки. Получается в меру сладким и очень нежным.
Идея приготовления вкусного яблочного пирога за копейки опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- манка – 200 г
- сахар – 200 г
- разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- яблоки – 5 шт (крупные)
- молоко – 250 г
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Сухие ингредиенты соединить между собой и добавить разрыхлитель теста.
2. Дно формы застелить пергаментом и стакан сухой смеси отправить в форму, разровнять.
3. Далее половину очищенных и натертых яблок на крупной терке.
4. Стакан сухой смеси снова яблоки и сверху смесь.
5. Сделать дырки (побольше, чтобы лепешки потом не были сухие).
6. К молоку добавить сливочное масло и растопить на среднем огне.
7. Залить пирог и отправить в разогретую духовку до 180 градусов на 50 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: