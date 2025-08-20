Вкусный пирог к чаю за копейки можно приготовить с интертими яблоками. Для такого десерта вам понадобится минимум простых ингредиентов, которые точно есть на кухне у каждой хозяйки. Получается в меру сладким и очень нежным.

Идея приготовления вкусного яблочного пирога за копейки опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 200 г

манка – 200 г

сахар – 200 г

разрыхлитель теста – 1 ч.л.

яблоки – 5 шт (крупные)

молоко – 250 г

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Сухие ингредиенты соединить между собой и добавить разрыхлитель теста.

2. Дно формы застелить пергаментом и стакан сухой смеси отправить в форму, разровнять.

3. Далее половину очищенных и натертых яблок на крупной терке.

4. Стакан сухой смеси снова яблоки и сверху смесь.

5. Сделать дырки (побольше, чтобы лепешки потом не были сухие).

6. К молоку добавить сливочное масло и растопить на среднем огне.

7. Залить пирог и отправить в разогретую духовку до 180 градусов на 50 минут.

