Кабачковая пицца – вариант питательного обеда. К тому же, очень бюджетного и быстрого. Вам не придется замешивать и раскатывать тесто – достаточно сделать овощную основу, которая прекрасно будет сочетаться с вашей любимой начинкой.

Идея приготовления сытной кабачковой пиццы на обед опубликована на странице fasting marafon в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 200 г

яйцо куриное – 1 шт.

мука – 20 г

ветчина – 100 г

помидоры – 100 г

сыр твердый – 40 г

соль, любимые специи

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть.

2. Отжать сок.

3. Добавить яйцо, муку, специи.

4. Выложить основу на пергамент, слегка запечь.

5. Добавляем ветчину, помидоры, сыр

6. Запекать до расплавления сыра.

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