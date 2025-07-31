Пицца из кабачков: как приготовить вкусное блюдо на обвд

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
72
Пицца из кабачков: как приготовить вкусное блюдо на обвд

Кабачковая пицца – вариант питательного обеда. К тому же, очень бюджетного и быстрого. Вам не придется замешивать и раскатывать тесто – достаточно сделать овощную основу, которая прекрасно будет сочетаться с вашей любимой начинкой.

Идея приготовления сытной кабачковой пиццы на обед опубликована на странице fasting marafon в Instagram.

Пицца из кабачков: как приготовить вкусное блюдо на обвд

Ингредиенты:

  • кабачки – 200 г
  • яйцо куриное – 1 шт.
  • мука – 20 г
  • ветчина – 100 г
  • помидоры – 100 г
  • сыр твердый – 40 г
  • соль, любимые специи

Способ приготовления:

Пицца из кабачков: как приготовить вкусное блюдо на обвд

1. Кабачки натереть.

2. Отжать сок.

Пицца из кабачков: как приготовить вкусное блюдо на обвд

3. Добавить яйцо, муку, специи.

4. Выложить основу на пергамент, слегка запечь.

Пицца из кабачков: как приготовить вкусное блюдо на обвд

5. Добавляем ветчину, помидоры, сыр

6. Запекать до расплавления сыра.

Пицца из кабачков: как приготовить вкусное блюдо на обвд

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