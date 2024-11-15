Плов – очень сытное и вкусное блюдо для обеда и ужина. Стоит отметить, что готовить его можно с любыми овощами, мясом и специями.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом удачного плова, с куриным филе, овощами и специями.

Ингредиенты:

Рис – 150 г

Куриное филе – 1 шт

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Соль/перец/специи для плова

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе на кубики, поперчите, обжарьте на растительном масле.

2. Добавляем измельченный лук и морковь, обжарьте 10 минут периодически помешивая.

3. Сверху выложите рис, залейте кипятком, чтобы полностью покрылся рис, солите, посыпьте специями для плова и под крышкой варите на минимальном огне до полного испарения жидкости.

4. Дальше выключите огонь и дайте еще настояться 20 минут.

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