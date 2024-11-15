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Плов с мясом и овощами на сковороде: рецепт блюда для ужина
Плов – очень сытное и вкусное блюдо для обеда и ужина. Стоит отметить, что готовить его можно с любыми овощами, мясом и специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом удачного плова, с куриным филе, овощами и специями.
Ингредиенты:
- Рис – 150 г
- Куриное филе – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Соль/перец/специи для плова
Способ приготовления:
1. Нарежьте куриное филе на кубики, поперчите, обжарьте на растительном масле.
2. Добавляем измельченный лук и морковь, обжарьте 10 минут периодически помешивая.
3. Сверху выложите рис, залейте кипятком, чтобы полностью покрылся рис, солите, посыпьте специями для плова и под крышкой варите на минимальном огне до полного испарения жидкости.
4. Дальше выключите огонь и дайте еще настояться 20 минут.
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