Плов с мясом и овощами на сковороде: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Плов с мясом и овощами на сковороде: рецепт блюда для ужина

Плов – очень сытное и вкусное блюдо для обеда и ужина. Стоит отметить, что готовить его можно с любыми овощами, мясом и специями. 

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Вкусный плов с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом удачного плова, с куриным филе, овощами и специями. 

Рецепт плова

Ингредиенты: 

  • Рис – 150 г
  • Куриное филе – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Соль/перец/специи для плова

Способ приготовления: 

1. Нарежьте куриное филе на кубики, поперчите, обжарьте на растительном масле.

Куриное филе

2. Добавляем измельченный лук и морковь, обжарьте 10 минут периодически помешивая.

Мясо с луком

3. Сверху выложите рис, залейте кипятком, чтобы полностью покрылся рис, солите, посыпьте специями для плова и под крышкой варите на минимальном огне до полного испарения жидкости.

Приготовление плова

4. Дальше выключите огонь и дайте еще настояться 20 минут. 

Готовый плов

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