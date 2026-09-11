По этому рецепту куриное филе точно не получится сухим: как приготовить мясо

Куриное филе часто получается сухим, особенно если просто запечь его со специями. Разнообразить привычное блюдо можно с помощью овощной сырной корочки. Она хорошо дополняет мясо, а на приготовление уйдет совсем немного времени.

Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице talli sun в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

твёрдый сыр – 70–80 г

помидор – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

майонез – 3 ст.л.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

укроп – по вкусу Мука – для обваливания

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нужно разрезать вдоль на две части.

2. Каждый кусок слегка отбить, чтобы мясо стало тоньше, но не потеряло форму.

3. Посолить и поперчить филе с обеих сторон, после чего обвалять в муке.

4. Подготовленное мясо выложить на противень. Отдельно нужно приготовить начинку. Для этого болгарский перец нарезать небольшими кусочками, сыр натереть на терке, а укроп мелко нарезать.

5. Смешать перец, сыр и укроп. Добавить яйцо, майонез и кукурузный крахмал. Перемешать всё до однородной массы.

6. Полученную начинку равномерно распределить по куриному филе. Помидор нарезать тонкими ломтиками и выложить сверху.

7. Поставить противень в разогретую до 170 градусов духовку. Запекать куриное филе примерно 15 минут.

8. Готовое мясо подают горячим. Благодаря сырно-овощной начинке обычное куриное филе приобретает более насыщенный вкус, а само блюдо хорошо подходит для быстрого обеда или ужина.

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