По этому рецепту куриное филе точно не получится сухим: как приготовить мясо
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Куриное филе часто получается сухим, особенно если просто запечь его со специями. Разнообразить привычное блюдо можно с помощью овощной сырной корочки. Она хорошо дополняет мясо, а на приготовление уйдет совсем немного времени.
Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице talli sun в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- твёрдый сыр – 70–80 г
- помидор – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- майонез – 3 ст.л.
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- укроп – по вкусу Мука – для обваливания
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нужно разрезать вдоль на две части.
2. Каждый кусок слегка отбить, чтобы мясо стало тоньше, но не потеряло форму.
3. Посолить и поперчить филе с обеих сторон, после чего обвалять в муке.
4. Подготовленное мясо выложить на противень. Отдельно нужно приготовить начинку. Для этого болгарский перец нарезать небольшими кусочками, сыр натереть на терке, а укроп мелко нарезать.
5. Смешать перец, сыр и укроп. Добавить яйцо, майонез и кукурузный крахмал. Перемешать всё до однородной массы.
6. Полученную начинку равномерно распределить по куриному филе. Помидор нарезать тонкими ломтиками и выложить сверху.
7. Поставить противень в разогретую до 170 градусов духовку. Запекать куриное филе примерно 15 минут.
8. Готовое мясо подают горячим. Благодаря сырно-овощной начинке обычное куриное филе приобретает более насыщенный вкус, а само блюдо хорошо подходит для быстрого обеда или ужина.
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