Авокадо – один из самых популярных фруктов, который добавляют в салаты, тосты и соусы. Но уже через несколько часов после разрезания его ярко-зеленая мякоть становится темной и теряет аппетитный вид. Это естественный процесс, который часто путают с порчей продукта. На самом же деле потемнение не всегда означает, что фрукт стал непригодным к употреблению.

Редакция FoodOboz расскажет, как хранить авокадо, чтобы оно долго не чернело.

Что происходит после разрезания

Когда авокадо разрезают, клетки его мякоти вступают в контакт с кислородом. В этот момент активируется фермент полифенолоксидаза, который запускает реакцию окисления. В результате образуется меланин – природный пигмент, придающий мякоти коричневый оттенок. Именно из-за этого поверхность фрукта темнеет уже через несколько часов после разрезания.

Хотя вид меняется, сам продукт остается вполне безопасным. Темный слой можно просто срезать или убрать ложкой, а остальные – спокойно использовать в блюдах.

Почему меняется вкус

Авокадо содержит много полезных жиров, благодаря которым имеет приятную сливочную текстуру. Однако при длительном контакте с воздухом эти жиры также окисляются. Именно поэтому фрукт может становиться слегка горьковатым на вкус, особенно если пролежал разрезанным более суток.

Чтобы избежать этого, стоит правильно организовать хранение – ведь большинство ошибок хозяева допускают именно на этом этапе.

Как правильно хранить разрезанное авокадо

1. Не вынимайте косточку. Если не планируете съесть все сразу, оставьте ее внутри. Она прикрывает значительную часть мякоти и защищает от контакта с кислородом.

2. Храните в плотном контейнере. Чтобы минимизировать доступ воздуха, положите авокадо в герметичную емкость или оберните пищевой пленкой.

3. Добавьте кислоту. Сбрызните мякоть лимонным соком или уксусом – это замедлит реакцию окисления.

4. Держите в холодильнике. Низкая температура также замедляет потемнение, поэтому храните фрукт в холодной зоне.

Можно ли есть потемневшее авокадо

Темный цвет не означает, что фрукт испортился. Если запах и текстура остаются нормальными, авокадо можно безопасно употреблять. Лишь верхний слой, который стал коричневым, стоит удалить. Легкая горчинка – это результат окисления, но ее можно замаскировать, размяв мякоть и добавив немного соли, лимонного сока или специй.

Когда стоит выбросить авокадо

Другое дело, если появился неприятный запах, скользкая поверхность или плесень – это уже признаки порчи. В таком случае фрукт нужно выбросить.

Также не стоит путать потемнение с коричневыми прожилками внутри. Это естественные сосудистые волокна, которые встречаются у плодов, собранных с еще не совсем зрелых деревьев. Они не представляют опасности, хоть и выглядят не очень аппетитно.

