Гречка часто появляется на украинских кухнях, ведь это вкусная, питательная и простая в приготовлении крупа. Однако иногда вместо рассыпчатой ароматной каши мы получаем пресную безвкусную массу. Причина в элементарных ошибках при приготовлении, которых легко избежать.

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Редакция FoodOboz расскажет, почему гречка теряет вкус и как приготовить ее правильно. Все просто, но важно соблюдать детали.

Гречку недостаточно хорошо промывают

Промывать гречку нужно не только для удаления мусора, но и чтобы смыть остатки пыли и продуктов обжарки зерна. Для этого лучше использовать теплую воду, а не горячую – так крупа останется рассыпчатой и не станет липкой. Чтобы сделать гречку еще более нежной, ее можно коротко проварить и слить первую воду, а затем варить в свежей. Хороший эффект также дает предварительное замачивание с добавлением лимонного сока или уксуса – такая подготовка улучшает вкус и усвоение полезных веществ.

Игнорирование обжаривания перед варкой

Поджаривание крупы на сухой сковороде или с небольшим количеством масла усиливает ее аромат, придает ореховый привкус и делает текстуру более рассыпчатой. Во время обжарки открываются поры, что помогает крупе лучше впитывать воду, масло или специи. Но стоит быть осторожным – слишком сильный огонь и длительное обжаривание сделают гречку горькой и жесткой.

Неудачное соотношение воды и объем кастрюли

Гречку следует заливать водой в соотношении 1:2. Если воды будет много или кастрюля не подходит по размеру, крупа может получиться пережаренной или сухой. Для рассыпчатой каши гречку лучше всыпать в уже кипящую подсоленную воду так внешний слой "запечатывается", и каша не разваривается. Помешивать ее во время приготовления не нужно, а после варки желательно дать настояться под крышкой с добавлением масла – так вкус раскроется полностью.

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