Клубника – одна из любимых сезонных ягод, которую хочется сохранить надолго. Однако часто случается, что после заморозки она теряет свой вид, вкус и текстуру. Вместо сочной ягоды получается мягкая водянистая масса. Чтобы этого не произошло, нужно знать несколько простых правил.

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Редакция FoodOboz расскажет, почему клубника портится в морозилке. Вам удастся легко избежать неприятностей и сохранить удачный вкус продукта.

Почему клубника портится в морозилке и как правильно ее замораживать

Клубника имеет высокое содержание влаги, поэтому при неправильном хранении в морозильной камере она быстро покрывается кристаллами льда. Именно они разрушают нежную структуру ягоды, и после размораживания она превращается в кашу. Причина – неправильная подготовка ягод и их замораживание "оптом", без соблюдения очередности.

Чтобы избежать ошибок и сохранить вкус клубники, важно соблюсти несколько шагов

Тщательная мойка и сушка. Перед заморозкой клубнику нужно хорошо промыть, высушить бумажными полотенцами, чтобы убрать всю лишнюю влагу. Влага во время замораживания превратится в лед, который и портит текстуру ягоды.

Подготовка к замораживанию. Удалите плодоножки. Крупные ягоды лучше разрезать пополам, чтобы они быстрее промерзли.

Быстрое замораживание. Выложите ягоды на противень, застеленный пергаментом, срезом вниз в один слой. Так они не слипнутся и равномерно промерзнут. Замораживайте около 6 часов.

Правильная упаковка. Замороженные ягоды пересыпьте в плотный пакет или контейнер. Важно, чтобы тара была герметичной – это защитит от повторного обледенения.

Избегайте дверцы морозилки. Температура в этой зоне нестабильна. Храните клубнику глубоко в морозильной камере, где она не подвергается частому нагреву при открывании дверцы.

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