Почему не поднимается дрожжевое тесто: названы главные ошибки приготовления

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
270
Почему не поднимается дрожжевое тесто: названы главные ошибки приготовления

Дрожжевое тесто – основа для ароматного хлеба, пышных булочек и нежных пирожков. Однако даже у опытных хозяек иногда случается так, что тесто не поднимается, становится плотным и тяжелым. Это может испортить не только настроение, но и запланированную выпечку. Главные причины неудачного теста часто кроются в неправильной температуре, качестве дрожжей или способе замешивания.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет об основных ошибках приготовления дрожжевого теста. Их достаточно легко поправить.

1. Низкая температура в помещении

Почему не поднимается дрожжевое тесто: названы главные ошибки приготовления

Дрожжевое тесто хорошо подходит только в тепле. Если в комнате прохладно (менее 22°C), дрожжи работают медленнее или перестают активироваться. Идеальная температура для подъема теста – 25-30°C. Если в доме прохладно, накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков.

2. Использование холодного молока или воды

Почему не поднимается дрожжевое тесто: названы главные ошибки приготовления

Дрожжи активируются только в теплой жидкости (36-37°C). Если добавить их в холодное молоко или воду, они не начнут работать, а если слишком горячую – погибнут. Перед тем как смешивать дрожжи с жидкостью, проверьте температуру рукой: она должна быть немного теплее кожи, но не горячей.

3. Низкое качество или просроченные дрожжи

Почему не поднимается дрожжевое тесто: названы главные ошибки приготовления

Старые дрожжи не поднимут тесто даже если все сделано правильно. Перед использованием следует проверить их активность: растворить дрожжи в теплой воде с щепоткой сахара и подождать 10 минут. Если на поверхности не появилась пена, эти дрожжи не работают.

4. Избыток или недостаток сахара

Почему не поднимается дрожжевое тесто: названы главные ошибки приготовления

Дрожжи питаются сахаром, но его должно быть в меру. Слишком много сахара замедляет процесс брожения, а недостаточное количество – не дает дрожжам достаточно питания. Для оптимального подъема на 500 г муки достаточно 1-2 столовых ложек сахара.

5. Неправильное замешивание теста

Если тесто замешано слишком плотно или с недостаточным количеством жидкости, дрожжам будет трудно поднимать его. Правильное тесто должно быть мягким и эластичным. Замешивая, дайте ему отдохнуть хотя бы 5-10 минут перед основным подъемом.

Почему не поднимается дрожжевое тесто: названы главные ошибки приготовления

6. Использование слишком горячего или холодного масла

Масло или маргарин добавляют в уже приподнятое тесто. Если его добавить в начале и оно будет холодным – тесто станет тяжелым, если слишком горячим – может уничтожить дрожжи.

Как спасти тесто, если оно не поднимается

Почему не поднимается дрожжевое тесто: названы главные ошибки приготовления
  • Дайте ему больше времени. Если спустя 30-40 минут тесто не увеличилось в объеме, оставьте его еще на 1-2 часа в теплом месте.
  • Переместите и добавьте немного тепла. Включите духовку на 40°C, выключите и поставьте тесто внутрь. Это поможет дрожжам активироваться.
  • Проверьте дрожжи. Если они не работают, попробуйте растворить новую порцию в теплой воде с сахаром и добавить в тесто.
Почему не поднимается дрожжевое тесто: названы главные ошибки приготовления

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты