Приготовление пышных и аппетитных оладий – настоящее искусство, которое по силам овладеть каждому. Однако даже опытные кулинары иногда сталкиваются с тем, что оладьи не получаются такими, как хотелось бы: они растекаются, прилипают или совсем не поднимаются. Почему так случается? Успех блюда зависит от соблюдения нескольких ключевых правил и избегания распространенных ошибок.

Видео дня

Редакция FoodOboz предлагает ознакомиться с правилами, которые помогут приготовить идеальные оладьи. Вы сможете избежать наиболее распространенных ошибок и каждый раз радовать своих близких пышными, золотистыми оладьями.

1. Оладьи опадают во время жарки или после приготовления.

Если оладьи сначала поднимаются, а затем становятся плоскими, причиной может быть неправильно подготовленные ингредиенты или тесто. Чтобы этого избежать, используйте теплый кефир или заранее взбитые белки для приготовления теста. После замешивания дайте тесту "отдохнуть" примерно 15 минут. Это не обеспечит равномерный подъем. Никогда не перемешивайте тесто перед выпечкой – это разрушает его структуру.

2. Оладьи становятся слишком масными

Оладьи могут впитывать избыточное количество масла, если его на сковороде слишком много. Добавляйте минимум масла, только чтобы смазать поверхность сковороды. Не стоит доливать масло в самое тесто – это усложняет его подъем во время жарки.

3. Тесто растекается по сковороде

Жидкое тесто – одна из главных причин, почему оладьи не держат форму. Следите за консистенцией теста – оно должно быть густым и медленно стекать с ложки. Если тесто слишком редкое, добавьте еще немного муки и тщательно перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: