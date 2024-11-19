Ошибочно считать, что в кофейнях подают не экстрагорячий кофе только потому, что переживают за своих клиентов и не хотят, чтобы они получили ожог. На самом деле причина совсем в другом.

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Mirror пообщался с Тахсином Ахмедом из Baristas Lounge в Вайтчепеле и выяснил, что температура напитка действительно имеет большое значение. Почему именно не следует заваривать экстрагорячий кофе, читайте ниже.

Как оказалось, экстрагорячий кофе не подается в кафе из-за того, что приготовление такого напитка недопустимо. Дело в том, что во время этого процесса кофейные зерна могут просто сгореть, что окажет негативное влияние на вкус напитка.

То же касается и приготовления кофе с молоком. Закачка слишком большого количества пара для образования молочной пены, сделает вкус напитка слишком водянистым. Также важным фактором при приготовлении кофе с молоком является качество последнего. Действительно качественное молоко создаст по-настоящему шелковистую пенку, которая придаст кофе приятный вкус и хороший вид.

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