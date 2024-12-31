В любом супермаркете можно встретить сразу два варианта продажи фруктов и овощей. Они могут находиться в ящиках, и покупатель имеет право выбирать для себя плоды, которые пожелает. Второй вариант – фрукты и овощи в сетках. В этом случае выбирать приходится только между сетками, а не каждый плод по отдельности.

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Почему овощи и фрукты в супермаркетах продают в ленте, объяснила пользовательница TikTok с ником scientificamerican. Теперь вы будете точно знать, в чем разница.

Речь идет о так называемой "иллюзии конфетти". Она оказывает непосредственное влияние на то, как человек видит цвет. Иллюзия состоит из полос переднего плана многих цветов и представляет несколько видимых цветов. То есть, когда человек видит овощи или фрукты в сетке, ему начинает казаться, что у них больше окраски, чем у тех, которые продаются из ящиков. Таким образом, мозг начинает считать, что продукты в сетке имеют более высокое качество и спелые.

Кроме этого, цвет сетки также играет немаловажную роль. Он отражается от кожуры фруктов и овощей, создавая ту же "иллюзию конфетти". Также плоды продаются в сетках для большего удобства. Ведь покупателю не приходится выбирать каждый фрукт или овощ по отдельности. Однако тогда исчезает возможность выбрать именно те плоды, которые пришлись ему по душе.

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