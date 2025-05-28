Пшенная каша – вкусное и полезное блюдо, которое многие помнят с детства. Однако иногда оно приобретает неприятный горьковатый привкус, что портит впечатление от блюда. Причины этого могут быть разные, но большинство из них легко устранить.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, почему пшенная каша может горчить. Вы легко сможете избежать такой неприятности.

Основной причиной, по которой пшено становится горьким, является наличие в пшене природных жиров, которые при длительном хранении или неправильной обработке окисляются, придавая блюду горьковатый вкус.

Чтобы избежать горечи, перед приготовлением пшено следует тщательно промыть под проточной водой, пока жидкость не станет прозрачной. Это поможет удалить пыль и остатки масел с поверхности зерен.

Еще один эффективный метод – замачивание пшена в горячей воде на 10-15 минут. После этого воду следует слить и снова промыть крупу. Такая обработка помогает избавиться от горьких веществ, которые могут присутствовать в зернах.

Важно также обращать внимание на качество пшена при покупке. Зерна должны быть желтого цвета, без посторонних примесей и запахов. Хранить крупу следует в сухом, прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей, чтобы избежать порчи.

Во время варки придерживайтесь правильных пропорций: на одну часть пшена используйте две части воды. Варите кашу на медленном огне, периодически помешивая, чтобы избежать пригорания.

Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить вкусную и ароматную пшенную кашу без горечи, которая понравится всей семье.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: