Рис – один из самых популярных гарниров, но результат не всегда радует. Вместо рассыпчатых зерен часто получается клейкая масса, которую сложно подать красиво. Причина обычно не в сорте и не в кастрюле. Все решает одна простая деталь, о которой многие забывают во время варки.

Редакция FoodOboz расскажет, что нужно добавить в рис во время приготовления, чтобы крупа не слипалась.

Почему рис слипается после варки

Основная проблема – избыток крахмала. Во время варки он активно выделяется в воду и "склеивает" зерна между собой. Особенно это заметно, если рис не промывали или готовили наперед – уже через несколько часов он становится плотным и липким.

Даже соблюдение пропорций воды не всегда спасает ситуацию. Именно поэтому кулинары советуют обратить внимание не только на технику варки, но и на то, что добавляется в воду.

Простой ингредиент, который меняет результат

Чтобы рис оставался рассыпчатым, в воду перед варкой стоит добавить несколько капель лимонного сока или небольшое количество растительного масла. Этот простой прием мешает крахмалу склеивать зерна между собой.

Кислота или жир создают условия, при которых рис варится равномерно, а каждое зернышко сохраняет форму. В результате гарнир получается легким, рыхлым и не слипается даже после полного остывания.

Как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатым

Перед варкой рис обязательно нужно промыть в нескольких водах – до прозрачности. Это помогает смыть лишний крахмал еще до начала приготовления.

Далее все просто:

В кастрюлю с водой добавляют щепотку соли, несколько капель лимонного сока или чайную ложку масла, доводят до кипения, засыпают рис, уменьшают огонь и накрывают крышкой. В среднем через 12-15 минут крупа готова без помешивания и лишних манипуляций.

Почему этот способ удобен в повседневной жизни

Такой метод подходит для разных сортов риса – от длиннозернистого до круглого. Он особенно полезен, если гарнир готовят заранее или планируют использовать рис для салатов, потому что зерна не слипаются даже на следующий день.

Кроме того, не нужно ничего сложного: никаких специальных техник или дополнительных приборов. Все, что нужно, – простая добавка, которая есть почти на каждой кухне.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: