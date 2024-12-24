Традиционным блюдом на сочельник является кутья. Она готовится из пшеницы, орехов, изюма, мака и меда. Каждый из этих ингредиентов имеет особое значение.

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Однако при СССР кутью часто готовить не с пшеницей а рисом. Почему именно так происходило, рассказали на сайте "Локальная история".

В 1930-е годы на территории тогдашнего СССР начались попытки выращивания риса. Этот процесс происходил на Юге Украины и впоследствии ученым удалось акклиматизировать черты в наши погодные условия. Благодаря этому рисовая крупа стала доступна всем жителям союза, а на Херсонщине даже был создан Институт риса.

С этого времени популярность риса значительно возросла и из него начали готовить большое количество разнообразных блюд. Иногда рифмы даже заменяли пшеницу в традиционной кутье. Так происходило потому, что рис оказался гораздо доступнее пшеницы. Его без проблем можно было приобрести в магазине, в то время как на поиски пшеницы иногда приходилось тратить не один день.

Однако такое объяснение может быть слишком упрощенным, ведь в некоторых регионах страны кутью начали массово готовить из риса, в то время как в других – продолжать готовить из пшеницы. Это можно объяснить большим количеством урбанистических и экономических факторов, которые, как известно, могут существенно отличаться в каждом регионе.

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