Почему в СССР мандарины ели только на Новый год

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Почему в СССР мандарины ели только на Новый год

Одним из предвестников начала новогодних праздников является появление на полках супермаркетов большого количества продаваемых по доступной цене мандаринов. Этот фрукт пришел к нам из далекого Китая, где его начали выращивать еще несколько тысячелетий назад. А вот в Европе он появился только в начале XIX века и уже после того, как туда были завезены другие цитрусовые.

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Для людей, живших во времена СССР, мандарины также часто ассоциируются с Новым годом. Дело в том, что тогда их ели только на этот праздник. Почему именно так происходило, разбирался FoodOboz.

Почему в СССР мандарины ели только на Новый год

После завершения Первой мировой войны единственным импортером мандаринов в СССР была Грузия. Но мощей этой страны не хватало для того, чтобы покрыть потребности в мандаринах по всей территории Союза. Поэтому в начале 30-х годов прошлого столетия мандарины можно было приобрести только в небольшом количестве и далеко не во всех магазинах. Каждый фрукт заворачивался в отдельный кусок бумаги золотистого цвета.

Почему в СССР мандарины ели только на Новый год

Эра мандаринов пришла в СССР в начале 1960-х годов, когда страна наладила импорт цитрусовых из Марокко. После этого, мандарин в Союзе стало значительно больше, хотя их количества до сих пор не хвалало на закрытие потребностей населения. На прилавки магазинов фрукт попадал только в конце декабря. В это время начинался ажиотаж среди желающих его приобрести. Те, кому удалось купить мандарины, угощали ими родных на новогодние праздники. Именно поэтому при СССР мандарины считались основным символом Нового года.

Почему в СССР мандарины ели только на Новый год

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