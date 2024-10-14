Полезная и легкая намазка за 5 минут: из чего приготовить

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт намазки

Сыр тофу – идеальный вариант сыра для тех, кто не ест молочные продукты. К тому же из него можно приготовить вкусные намазки, закуски и добавить в салаты.

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Сыр тофу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из тофу, с оливковым маслом, соком лимона. 

Рецепт намазки

Ингредиенты: 

  • тофу 200 г
  • масло оливковое 15 г
  • сок лимона 1 чл
  • соль
  • сухой лук или чеснок

Способ приготовления: 

1. Порежьте тофу, добавьте оливковое масло, сок лимона, сухой чеснок и лук, перебейте до однородности. 

Приготовление намазки

Будет очень вкусно со свежими овощами, песто!

Готовая закуска

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