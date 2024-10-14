Видео дня
Полезная и легкая намазка за 5 минут: из чего приготовить
Сыр тофу – идеальный вариант сыра для тех, кто не ест молочные продукты. К тому же из него можно приготовить вкусные намазки, закуски и добавить в салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из тофу, с оливковым маслом, соком лимона.
Ингредиенты:
- тофу 200 г
- масло оливковое 15 г
- сок лимона 1 чл
- соль
- сухой лук или чеснок
Способ приготовления:
1. Порежьте тофу, добавьте оливковое масло, сок лимона, сухой чеснок и лук, перебейте до однородности.
Будет очень вкусно со свежими овощами, песто!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: