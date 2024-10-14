Сыр тофу – идеальный вариант сыра для тех, кто не ест молочные продукты. К тому же из него можно приготовить вкусные намазки, закуски и добавить в салаты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из тофу, с оливковым маслом, соком лимона.

Ингредиенты:

тофу 200 г

масло оливковое 15 г

сок лимона 1 чл

соль

сухой лук или чеснок

Способ приготовления:

1. Порежьте тофу, добавьте оливковое масло, сок лимона, сухой чеснок и лук, перебейте до однородности.

Будет очень вкусно со свежими овощами, песто!

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