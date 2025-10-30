Полезная и сочная шаурма из лаваша, с мясом и овощами: рецепт блюда за 5 минут для перекуса

Полезная и сочная шаурма из лаваша, с мясом и овощами: рецепт блюда за 5 минут для перекуса

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных и сытных блюд, среди которых запеканки, пироги, трубочки. Еще из лаваша можно сделать пиццу, слойки, шаурму.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной и сочной шаурмы в лаваше, с сочной курицей и овощами.

Ингредиенты:

  • 2 лаваша (80г)
  • 80г пекинской капусты
  • 60 г помидора
  • 50 г моркови
  • 50 г кукурузы
  • 30 г моцареллы
  • специи для мяса
  • 400 г куриного филе
  • 3 г масла
  • соль, перец, паприка, специи к курице

Для соуса:

  • 3 ст.л сметаны+1 ч.л зернистой горчицы+ 3 ч.л соевого соуса +соль+перец+паприка+2 зубчика чеснок

Способ приготовления:

1. Филе отбейте, брызните маслом, присыпаем смесью специй к курице, солью, перцем, паприкой и хорошо вымешиваем. Выпекаем в духовке.

2. Для соуса: в тарелку влейте сметану, добавьте зернистую горчицу, давленый чеснок, соль, перец, паприку, соевый соус и размешайте.

3. Для салата: нарежьте капусту, помните ее. К ней натрите морковь, добавьте кукурузу и помидор, и вымешайте.

4. Мясо нарежьте мелкими кусочками. Берем лаваш, смазываем соусом. Выкладываем мясо, салат, смазываем еще немного соусом, натираем немного моцареллы, подворачиваем стороны и скручиваем. Обжариваем на гриле или сковороде до румяности.

