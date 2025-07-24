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Полезная и вкусная намазка из кабачков с плавленным сыром: рецепт домашней закуски
Лучший овощ для приготовления вкусных намазок – кабачок. Готовится такая закуска очень быстро и просто, а для нежного вкуса добавьте плавленный сырок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из кабачков, с плавленными сырками и чесноком.
Ингредиенты:
- 500 г. кабачок
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 плавленых сырка
- пучок укропа
- масло для жарки
- соль, чеснок, приправы по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кубиком, обжарьте на масле. Добавьте морковь, лук, протушите.
2. После переложите в блендер, добавьте сырки, чеснок, зелень, специи, перебейте до однородности.
Подавайте с гренками.
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