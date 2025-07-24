Полезная и вкусная намазка из кабачков с плавленным сыром: рецепт домашней закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
411
Рецепт намазки

Лучший овощ для приготовления вкусных намазок – кабачок. Готовится такая закуска очень быстро и просто, а для нежного вкуса добавьте плавленный сырок.

Намазка из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из кабачков, с плавленными сырками и чесноком.

Рецепт намазки

Ингредиенты:

  • 500 г. кабачок
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 плавленых сырка
  • пучок укропа
  • масло для жарки
  • соль, чеснок, приправы по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кубиком, обжарьте на масле. Добавьте морковь, лук, протушите.

Овощи для блюда

2. После переложите в блендер, добавьте сырки, чеснок, зелень, специи, перебейте до однородности.

Намазка из кабачка

Подавайте с гренками.

Готовая намазка

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты