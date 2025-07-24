Лучший овощ для приготовления вкусных намазок – кабачок. Готовится такая закуска очень быстро и просто, а для нежного вкуса добавьте плавленный сырок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из кабачков, с плавленными сырками и чесноком.

Ингредиенты:

500 г. кабачок

1 луковица

1 морковь

2 плавленых сырка

пучок укропа

масло для жарки

соль, чеснок, приправы по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кубиком, обжарьте на масле. Добавьте морковь, лук, протушите.

2. После переложите в блендер, добавьте сырки, чеснок, зелень, специи, перебейте до однородности.

Подавайте с гренками.

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