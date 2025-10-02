Видео дня
Полезная и вкусная намазка из сырой моркови и плавленого сыра: закуска за 5 минут
Морковь – очень вкусный и при этом полезный и универсальный овощ, который имеет много витаминов, которые так необходимы в осенне-зимний период. Стоит отметить, что из моркови можно готовить вкусные пироги, кексы, намазки, салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из моркови, вареных яиц и сыра.
Ингредиенты:
- Морковь – 2 шт
- Вареные яйца –2 шт
- Плавленые сырки – 2 шт
- Майонез – 3-4 ст.л
- Чеснок – 1-2 зубчика
Способ приготовления:
1. Для начала отвариваем яйца. На терке натираем морковь, яйца и плавленые сырки.
2. Все ингредиенты высыпаем в глубокую емкость. Для пикантности выдавливаем чеснок, добавляем майонез, все перемешиваем и можем пробовать.
Эту намазку лучше есть с подсушенным хлебом!
