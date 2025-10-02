Морковь – очень вкусный и при этом полезный и универсальный овощ, который имеет много витаминов, которые так необходимы в осенне-зимний период. Стоит отметить, что из моркови можно готовить вкусные пироги, кексы, намазки, салаты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из моркови, вареных яиц и сыра.

Ингредиенты:

Морковь – 2 шт

Вареные яйца –2 шт

Плавленые сырки – 2 шт

Майонез – 3-4 ст.л

Чеснок – 1-2 зубчика

Способ приготовления:

1. Для начала отвариваем яйца. На терке натираем морковь, яйца и плавленые сырки.

2. Все ингредиенты высыпаем в глубокую емкость. Для пикантности выдавливаем чеснок, добавляем майонез, все перемешиваем и можем пробовать.

Эту намазку лучше есть с подсушенным хлебом!

