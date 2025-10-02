Полезная и вкусная намазка из сырой моркови и плавленого сыра: закуска за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
105
Рецепт намазки

Морковь – очень вкусный и при этом полезный и универсальный овощ, который имеет много витаминов, которые так необходимы в осенне-зимний период. Стоит отметить, что из моркови можно готовить вкусные пироги, кексы, намазки, салаты.

Видео дня
Полезная и вкусная намазка из сырой моркови и плавленого сыра: закуска за 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из моркови, вареных яиц и сыра.

Полезная и вкусная намазка из сырой моркови и плавленого сыра: закуска за 5 минут

Ингредиенты:

  • Морковь – 2 шт
  • Вареные яйца –2 шт
  • Плавленые сырки – 2 шт
  • Майонез – 3-4 ст.л
  • Чеснок – 1-2 зубчика

Способ приготовления:

1. Для начала отвариваем яйца. На терке натираем морковь, яйца и плавленые сырки.

Полезная и вкусная намазка из сырой моркови и плавленого сыра: закуска за 5 минут

2. Все ингредиенты высыпаем в глубокую емкость. Для пикантности выдавливаем чеснок, добавляем майонез, все перемешиваем и можем пробовать.

Полезная и вкусная намазка из сырой моркови и плавленого сыра: закуска за 5 минут

Эту намазку лучше есть с подсушенным хлебом!

Полезная и вкусная намазка из сырой моркови и плавленого сыра: закуска за 5 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептовощипродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты