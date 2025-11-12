Полезная и вкусная шакшука с овощами для завтрака: рецепт очень полезного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Шакшука – очень полезное и вкусное блюдо, которое готовится 5 минут, но при этом является одним из самых простых и полезных блюд из яиц. Все плюсы блюда в том, что желток при приготовлении остается жидким. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезной и вкусной шакшуки с овощами и специями. 

Ингредиенты:

  • яйца
  • лук
  • перец сладкий
  • помидоры 
  • специи – перец, соль

Способ приготовления: 

1. Обжарьте лук, перец, помидоры.

2. Добавьте яйца, посыпьте специями и готовьте под крышкой.

Подавайте блюдо горячим! 

