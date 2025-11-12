Шакшука – очень полезное и вкусное блюдо, которое готовится 5 минут, но при этом является одним из самых простых и полезных блюд из яиц. Все плюсы блюда в том, что желток при приготовлении остается жидким.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезной и вкусной шакшуки с овощами и специями.

Ингредиенты:

яйца

лук

перец сладкий

помидоры

специи – перец, соль

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук, перец, помидоры.

2. Добавьте яйца, посыпьте специями и готовьте под крышкой.

Подавайте блюдо горячим!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: