Полезная и вкусная шакшука с овощами для завтрака: рецепт очень полезного блюда за 5 минут
Шакшука – очень полезное и вкусное блюдо, которое готовится 5 минут, но при этом является одним из самых простых и полезных блюд из яиц. Все плюсы блюда в том, что желток при приготовлении остается жидким.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезной и вкусной шакшуки с овощами и специями.
Ингредиенты:
- яйца
- лук
- перец сладкий
- помидоры
- специи – перец, соль
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук, перец, помидоры.
2. Добавьте яйца, посыпьте специями и готовьте под крышкой.
Подавайте блюдо горячим!
