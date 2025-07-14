Полезная и вкусная запеканка из кабачков, с филе и сыром: рецепт идеального блюда для перекуса, обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Полезная и вкусная запеканка из кабачков, с филе и сыром: рецепт идеального блюда для перекуса, обеда и ужина

Кабачки – идеальные овощи для приготовления очень вкусных оладий, а также салатов, рагу, и икры. Еще идеальным блюдом из кабачков будет запеканка.

Кабачковая запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеканки из кабачка, с филе и сыром. 

Ингредиенты: 

  • Куриное филе – 1 шт
  • Сметана – 200 г
  • Яйца – 2 шт
  • Кабачок
  • Помидор
  • Лук
  • Соль
  • Специи

Способ приготовления: 

1. Куриное филе, нарезаем его на кубики, затем солим, добавляем специи, перемешиваем и выкладываем в форму, сверху тоненькими полукольцами выкладываем лук и помидор.

Ингредиенты для блюда

2. Для заливки: смешиваем сметану, 2 яйца и соль, с помощью венчика немного взбиваем и выливаем заливку на наше мясо за счет чего оно будет очень сочным.

Приготовление запеканки

3. Затем выкладываем нарезанный на кружочки кабачок, остатками заливки смазываем его и ставим в духовку на 45 минут при 185 С, а затем посыпаем сыром запекаем еще 10 минут и подаем. 

Готовая запеканка

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