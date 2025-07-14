Кабачки – идеальные овощи для приготовления очень вкусных оладий, а также салатов, рагу, и икры. Еще идеальным блюдом из кабачков будет запеканка.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеканки из кабачка, с филе и сыром.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт

Сметана – 200 г

Яйца – 2 шт

Кабачок

Помидор

Лук

Соль

Специи

Способ приготовления:

1. Куриное филе, нарезаем его на кубики, затем солим, добавляем специи, перемешиваем и выкладываем в форму, сверху тоненькими полукольцами выкладываем лук и помидор.

2. Для заливки: смешиваем сметану, 2 яйца и соль, с помощью венчика немного взбиваем и выливаем заливку на наше мясо за счет чего оно будет очень сочным.

3. Затем выкладываем нарезанный на кружочки кабачок, остатками заливки смазываем его и ставим в духовку на 45 минут при 185 С, а затем посыпаем сыром запекаем еще 10 минут и подаем.

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