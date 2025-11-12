Сырая морковь – очень полезный и ценный осенний овощ, который добавляют практически во все первые и вторые блюда. А также из моркови можно приготовить вкусные салаты, закуски, даже пироги и торты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезной и вкусной намазки из сырой моркови и плавленого сыра.

Ингредиенты:

морковь сырая 1-2 шт.

яйцо вареное 1 шт.

плавленые сырки 2 шт.

чеснок 2-3 зуб.

майонез

специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите морковь, сыр, чеснок, яйца.

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

Подавайте с гренками!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: