Полезная намазка из сырой моркови и плавленого сыра: самый простой рецепт
Сырая морковь – очень полезный и ценный осенний овощ, который добавляют практически во все первые и вторые блюда. А также из моркови можно приготовить вкусные салаты, закуски, даже пироги и торты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезной и вкусной намазки из сырой моркови и плавленого сыра.
Ингредиенты:
- морковь сырая 1-2 шт.
- яйцо вареное 1 шт.
- плавленые сырки 2 шт.
- чеснок 2-3 зуб.
- майонез
- специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите морковь, сыр, чеснок, яйца.
2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.
Подавайте с гренками!
