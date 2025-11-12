Полезная намазка из сырой моркови и плавленого сыра: самый простой рецепт

Рецепт намазки

Сырая морковь – очень полезный и ценный осенний овощ, который добавляют практически во все первые и вторые блюда. А также из моркови можно приготовить вкусные салаты, закуски, даже пироги и торты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезной и вкусной намазки из сырой моркови и плавленого сыра. 

Ингредиенты: 

  • морковь сырая 1-2 шт.
  • яйцо вареное 1 шт.
  • плавленые сырки 2 шт.
  • чеснок 2-3 зуб. 
  • майонез
  • специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Натрите морковь, сыр, чеснок, яйца. 

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

Подавайте с гренками!

