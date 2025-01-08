Полезная запеченная рыба с соусом для ужина: как вкусно приготовить

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт рыбы

Если вы хотите приготовить вкусный и полезный ужин, выбирайте для этого рыбу, овощи и рыбу лучше всего запекать. Для яркого вкуса добавьте вкусный соус из сливочного масла.

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Как вкусно приготовить рыбу для ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы, со специями, сливочным маслом и чесноком.

Как вкусно приготовить рыбу

Ингредиенты:

  • Глось – 2 шт.
  • Тимьян – 2 веточки
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Черный перец и соль – по вкусу
  • Сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Срезаем филе с позвоночника и кожи, высушиваем от влаги.

Филе рыбы

2. Сливочное масло смешиваем со специями, масло должно быть мягким.

Соус для рыбы

3. По желанию можно добавить свежий базилик и цедру лимона. В духовке запекаем 15 минут при 200 С.

Готовая рыба

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