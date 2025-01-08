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Полезная запеченная рыба с соусом для ужина: как вкусно приготовить
Если вы хотите приготовить вкусный и полезный ужин, выбирайте для этого рыбу, овощи и рыбу лучше всего запекать. Для яркого вкуса добавьте вкусный соус из сливочного масла.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы, со специями, сливочным маслом и чесноком.
Ингредиенты:
- Глось – 2 шт.
- Тимьян – 2 веточки
- Чеснок – 2 зуб.
- Черный перец и соль – по вкусу
- Сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Срезаем филе с позвоночника и кожи, высушиваем от влаги.
2. Сливочное масло смешиваем со специями, масло должно быть мягким.
3. По желанию можно добавить свежий базилик и цедру лимона. В духовке запекаем 15 минут при 200 С.
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