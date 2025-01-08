Если вы хотите приготовить вкусный и полезный ужин, выбирайте для этого рыбу, овощи и рыбу лучше всего запекать. Для яркого вкуса добавьте вкусный соус из сливочного масла.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы, со специями, сливочным маслом и чесноком.

Ингредиенты:

Глось – 2 шт.

Тимьян – 2 веточки

Чеснок – 2 зуб.

Черный перец и соль – по вкусу

Сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Срезаем филе с позвоночника и кожи, высушиваем от влаги.

2. Сливочное масло смешиваем со специями, масло должно быть мягким.

3. По желанию можно добавить свежий базилик и цедру лимона. В духовке запекаем 15 минут при 200 С.

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